Tesla : la Model 3 embarque un dispositif pour faire fondre la neige devant la caméra du mode Sentinelle

Depuis 2019, les Tesla embarquent le mode Sentinelle. Cette fonction fait appel aux caméras et aux capteurs de la voiture afin de surveiller et au besoin enregistrer les environs du véhicule. Néanmoins, par temps de neige, la caméra avant se retrouve totalement obstruée. C’est Jon Herrity qui nous dévoile cette fonctionnalité grâce à une photo prise et publiée sur groupe Facebook de propriétaires de Tesla.

Le dispositif chauffant de la Model 3. Crédit : Jon HERRITY via Facebook

Comme vous pouvez le constater sur la photo, le système ne fait pas fondre la neige sur l’intégralité du pare-brise, mais simplement sur une petite zone. Il s’agit de rendre la caméra utilisable tout en évitant de consommer trop d’énergie. L’avantage c’est que, quelle que soit la météo, si un vandale s’en prend à votre voiture, la caméra le prendra en flagrant délit.

La présence de cette fonction aurait été également reportée par d’autres possesseurs de Tesla via Reddit. Elle fonctionnerait de la même façon que tous les autres systèmes de dégivrage. Apparemment, cela serait indépendant du fait que l’on active ou non le mode Sentinelle afin que le système « Smart Summon » puisse être fonctionnel immédiatement, permettant de faire sortir la voiture de sa place de parking par exemple et qui peut surprendre votre grand-mère.

Les états du mode Sentinelle

En fonction des événements, la voiture peut basculer sur l’un des 3 modes à sa disposition :

Veille , le véhicule est en attente et surveille les alentours. Le fonctionnement est similaire aux alarmes classiques, tant qu’il n’y a pas d’éléments déclencheurs, il ne se passe rien.

, le véhicule est en attente et surveille les alentours. Le fonctionnement est similaire aux alarmes classiques, tant qu’il n’y a pas d’éléments déclencheurs, il ne se passe rien. Alerte , un événement assimilé à une menace “mineure” est détecté. Par exemple lorsqu’une personne s’approche du véhicule et jette un coup d’œil à l’intérieur. La tablette centrale va alors s’allumer et notifier qu’un enregistrement vidéo est en cours.

, un événement assimilé à une menace “mineure” est détecté. Par exemple lorsqu’une personne s’approche du véhicule et jette un coup d’œil à l’intérieur. La tablette centrale va alors s’allumer et notifier qu’un enregistrement vidéo est en cours. Alarme, le véhicule subit un choc ou un bris de glace. L’alarme va s’activer, la musique être mise à fond et l’utilisateur va recevoir une notification sur son application. Il pourra alors récupérer la vidéo en branchant une clé USB sur la voiture.

Les fonctionnalités vues par Tesla

Intégrer des gadgets ou des fonctions que vous ne trouverez nulle part ailleurs est devenu symbolique chez le fabricant. Certaines sont utiles et astucieuses comme ce module chauffant. On peut noter aussi le « Dog Mode », une fonction qui permet d’activer la climatisation et d’afficher un message à l’écran en cas de court arrêt imprévu. Même s’il ne faut pas laisser un animal seul dans un véhicule, ce genre de fonction permet de garder votre animal au frais et d’éviter qu’un passant ne brise la vitre en cas d’arrêt minute à la boulangerie du coin.

Mais Tesla c’est aussi des fonctions pour le fun. On peut mentionner la mise à jour permettant de personnaliser l’avertisseur sonore ou encore le fait de pouvoir jouer à des jeux vidéo sur la console centrale en utilisant le volant de la voiture.