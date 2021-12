Tesla : vous ne pourrez finalement plus jouer à The Witcher 3 en conduisant

C’est le feuilleton de ses fêtes de fin d’année. Début décembre, Tesla procédait à une mise à jour permettant au passager de jouer, même si le véhicule était en circulation. Comme nous l’avions mentionné, le retour de cette fonctionnalité, qui allait à l’inverse des autres constructeurs, n’a pas été du goût des autorités.

Même si c’est le passager qui joue, cela entraîne de gros risques de distraction du conducteur. Crédit : Tesla

Cette mise à jour aurait pu passer inaperçue vis-à-vis des autorités pendant un certain temps sans la plainte déposée par Vince Patton, ancien journaliste et nouveau propriétaire de Tesla. « Quelqu’un va finir par se tuer […] c’est complètement hallucinant », a-t-il déclaré en faisant une démonstration. Si cette affaire avait pu s’arrêter là, elle a néanmoins pris de l’ampleur lorsque Neal Boudette a décidé de l’annoncer dans le New York Times.

Une enquête est en cours

Nous vous en parlions hier, la NHTSA a fini par ouvrir une évaluation préliminaire sur pas moins de 580 000 véhicules dans le but de mesurer la dangerosité de cette nouvelle fonction. Afin d’éviter d’être à nouveau dans le collimateur des autorités, il semblerait que Tesla profite de sa mise à jour de fin d’année pour faire machine arrière et retirer cette fonction.

Une sage décision de la part du constructeur, bien que celle-ci ne permette pas d’interrompre l’enquête en cours. En effet, comme il s’agit d’une simple mise à jour OTA, effectuée sur deux jours les 22 et 23 décembre, les propriétaires sont en mesure de la refuser et donc de garder la possibilité de jouer pendant que le véhicule circule.

Bien qu’aucun accident ne soit attribué à cette fonction, il se peut qu’ils ne soient tout simplement pas encore signalés. L’évaluation préliminaire devrait permettre de faire le bilan à ce niveau. Quoi qu’il en soit, selon la réaction des propriétaires et les résultats de l’enquête, la NHTSA pourrait obliger Tesla à procéder à un rappel afin de supprimer la fonctionnalité sans laisser le choix aux utilisateurs.

Même si le feuilleton est quasiment terminé, il reste un ultime acte à jouer avec les résultats finaux que nous ne manquerons pas de vous communiquer.

Source : autoevolution