The Batman : des fans ont décodé la devinette de l’Homme-Mystère aperçue dans le trailer

Dans le trailer du film The Batman dévoilé ce week-end, on aperçoit une devinette codée laissée par l’Homme-Mystère et s’adressant visiblement à l’homme chauve-souris. Que signifie ce mystérieux message ? Des fans ont déjà trouvé la réponse.

Le réalisateur Matt Reeves a créé la surprise en dévoilant samedi un premier trailer de son prochain film The Batman. Dans les premières images, on peut voir une carte laissée par l’Homme-Mystère sur une scène de crime. Le commissaire Gordon, incarné par Jeffrey Wright, découvre le contenu de cette carte. Il s’agit d’une question, dont la réponse est écrite sous forme de code. Mais celui-ci a déjà été déchiffré par un fan.

Le message laissé par l’Homme-Mystère est donc une devinette. On peut lire d’un côté de la carte : « What does a liar do when he’s dead? », en français « Que fait un menteur lorsqu’il est mort ? ». De l’autre côté de la carte, le message codé donne la réponse à cette question. Selon l’utilisateur Twitter Andrew Lane, cette série de symboles signifie : « He lies still ». Cette phrase peut simplement vouloir dire « Il ment toujours », mais les mots choisis ont une double signification en anglais. « still » peut en effet faire référence à l’immobilité, et « lies » à la position allongée/de repos.

Le langage codé de l’Homme-Mystère déchiffré

Le concepteur de jeu vidéo Andrew Lane Mike Selinker a lui aussi proposé la même réponse, qui a ensuite été largement partagée sur les réseaux sociaux et sites américains spécialisés. Pour déchiffrer le message, Andrew Lane explique qu’il a remplacé les symboles récurrents par des lettres et essayé d’appliquer d’abord ce code au mot Batman. La méthode a fonctionné, et pourra donc peut-être servir à déchiffrer d’autres devinettes incluses dans de futurs trailers de The Batman.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

On ignore cependant qui est la victime dont la tête a été enveloppée de ruban adhésif et pourquoi l’Homme-Mystère adresse ce message à Batman. Alors que le tournage du film devrait reprendre le mois prochain, Matt Reeves pourrait bientôt nous livrer d’autres indices dans un nouveau trailer. The Batman est attendu dans les salles en octobre 2021.

