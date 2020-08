The Batman : une première bande-annonce sombre et violente avec Robert Pattinson

La première bande-annonce officielle de The Batman vient d’être dévoilée. Oubliez le justicier masqué de Gotham City tel que vous le connaissez. Nous avons ici affaire à un Batman violent et froid en apprentissage, incarné par Robert Pattinson.

Crédit : Warner Bros. Pictures

The Batman, réalisé par Matt Reeves, est probablement l’un des films les plus attendus de l’univers DC. À l’occasion de la convention virtuelle DC FanDome, nous avons pu découvrir la première bande-annonce du film avec Robert Pattinson dans la peau d’un jeune Bruce Wayne. Nous vous avions déjà partagé les premières images de Robert Pattinson en Chevalier Noir au début de l’année, mais c’est la première fois que nous l’apercevons sous le feu de l’action.

Le justicier incarné par Robert Pattinson est froid et brutal

La bande-annonce donne le ton dès les premières secondes. Ce nouveau Batman est sombre, violent et froid. Nous y découvrons un Chevalier noir bien différent de celui interprété par Ben Affleck dans Justice League de Zack Snyder dont le trailer vient d’être révélé.

Pendant les 2 minutes et 23 secondes de la bande-annonce, nous faisons connaissance avec une CatWoman débutante incarnée par Zoë Kravitz. Il y a aussi bien entendu le commissaire James Gordon joué par Jeffrey Wright. Parmi les nombreux vilains de Gotham City, le Pingouin a également été présenté malgré que son rôle soit secondaire. L’acteur qui l’interprète, Colin Farrell, est d’ailleurs totalement méconnaissable. Enfin, la Batmobile que nous avions présentée il y a quelques mois est elle aussi de la partie.

The Batman dépeint les débuts du Chevalier noir dans un Gotham City plongé dans la violence et le crime

Le film de Matt Reeves se concentre sur les débuts de la carrière de Bruce Wayne. Il est loin d’être le gentleman millionnaire représenté d’ordinaire et qui sera d’ailleurs présent dans The Flash où Ben Affleck revêtira une fois de plus la cape symbolique. À ce sujet, Batman est néanmoins absent du nouveau jeu de WB Games, Gotham Knights, qui vient d’être annoncé lors du DC FanDome.

Matt Reeves a prévenu les fans de ce changement drastique en montrant dans le trailer un déchaînement de violence de la part de Robert Pattinson qui se conclut par sa déclaration : « Je suis la vengeance ». Avec déjà plus de 3,5 millions de vues en seulement quelques heures après sa publication sur YouTube, la bande-annonce est déjà un succès. Les fans vont avoir du mal à patienter jusqu’à la sortie en salles de The Batman en 2021.

Source : YouTube