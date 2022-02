The Batman : le Pingouin sera privé de son plaisir coupable

Oswald Cobblepot ne sera pas le Pingouin que nous connaissons dans le film The Batman, de Matt Reeves. Colin Farrell, qui campe le rôle du supervilain, a expliqué que la Warner lui avait refusé de porter l’un de ses attirails les plus emblématiques, que l’on retrouve dans les films précédents et les comics.

Comme vous le savez déjà, Colin Farrell jouera Oswald Cobblepot « le Pingouin » dans le prochain film The Batman, qui sortira le 2 mars 2022 dans nos salles obscures. Mais celui-ci sera bien loin du Pingouin que l’on connaît dans les comics ou dans les films, selon l’acteur et le réalisateur. En l’occurrence, l’un des éléments très caractéristiques du personnage ne sera pas au rendez-vous, ce qui ne devrait pas faire plaisir aux plus vieux fans.

The Batman, avec un Pingouin plus soucieux de sa santé

Dans les comics, Oswald Chesterfield Cobblepot est un être de petite taille, parfois bossu, âgé d’une quarantaine d’années. En plus d’avoir un nez proéminent, le Pingouin s’illustre toujours avec des cheveux noirs, monocle à l’œil droit, équipé de parapluies truffés de gadgets électroniques tueurs. Mais surtout, avec un porte-cigarette au coin des lèvres en guise d’accoutrement, et ce, même dans la série animée culte de 1992.

Bob Kane, l’un des créateurs des comics, avait dit qu’il s’était en réalité inspiré de la mascotte des cigarettes Kool, le petit pingouin Willie, pour créer le supervilain dans les années 40. Mais comme vous le savez, depuis une dizaine d’années, les superproductions à gros budget font leur maximum pour éviter toute représentation du tabagisme à l’écran.

Ainsi, certains fans seront peut-être déçus d’apprendre que The Batman ne représentera pas l’un de ses antagonistes emblématiques avec l’une de ses pièces d’attirail les plus reconnaissables. En effet, selon Colin Farrell, la Warner Bros. l’aurait empêché de camper le rôle du Pingouin porte-cigarette à la main. « Je me suis pourtant vaillamment battu pour avoir un cigare » a-t-il indiqué lors d’une interview.

« Il n’a pas l’énergie du Pingouin telle que nous la connaissons dans les comics ou dans les films précédents » a ajouté l’acteur. Mais Colin Farrell devra pourtant bien s’y faire, puisqu’un spin-off dédié au personnage du Pingouin pourrait voir le jour sur HBO Max, suivant son accès au pouvoir à Gotham City.