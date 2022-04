The Batman : le super-héros a une cigarette électronique à sa ceinture

Une petite vapoteuse à la ceinture pour le super-héros – Crédit : Warner Bros.

Qu’on aime Robert Pattinson ou pas, force est de reconnaître que sa carrière force le respect. Depuis plusieurs années, le comédien enchaîne les rôles intéressants entre The Lost City of Z, Cosmopolis ou encore High Life. Mais le jeune homme ne se refuse pas les blockbusters comme The Batman dans lequel la Batcave s’inspire d’une légende urbaine. Dans ce long-métrage, Bruce Wayne dispose d’une panoplie de gadgets pour son costume de super-héros. Et figurez-vous qu’on trouve plus que des batarangs à sa ceinture… Robert Pattinson a ajouté une cigarette électronique pour vapoter sur le tournage !

Un petit détail amusant repéré par les fans de The Batman

THIS IS SO FUNNY the way he kept his juul in his utility belt 😭 pic.twitter.com/fTPdxQ9Jw7 — whitney 🦇 saw the batman x8 (@whitneyyysavage) April 19, 2022

The Batman est disponible sur HBO Max dans certains pays et on trouve des bonus dans cette version. L’occasion d’apercevoir les coulisses et lors d’un plan, un membre de l’équipe technique ajuste le costume de Robert Pattinson. Les plus attentifs ont repéré une cigarette électronique sous forme de stylo à la ceinture. de l’acteur ! La plan s’arrête alors sur Matt Reeves en train de surveiller la scène. Ce petit emplacement pour que le comédien puisse vapoter a de quoi faire sourire.

Pour le moment, on ne sait pas si la cigarette électronique se trouvait à la ceinture de Robert Pattinson pendant les prises. Peut-être que Matt Reeves l’a retirée avant de tourner. Ou peut-être pas !

Incarner Batman, un « sentiment étrange » pour Robert Pattinson

Avant la sortie de The Batman, Robert Pattinson se confiait sur le « sentiment étrange » d’incarner le super-héros. Notamment en s’apercevant dans un reflet. Le comédien déclarait : « Plus vous entrez dans le costume, plus vous incarnez le personnage. [La voix de Batman] a commencé à sortir de façon organique (…) On aurait dit que [Bruce Wayne] met le costume et qu’ensuite sa voix commence à arriver en tant que personne à part ».

