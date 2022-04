The Batman : cette incroyable légende urbaine inspire la Batcave

Dans le livre The Art of the Batman, on apprend que la Batcave de The Batman s’inspire du légende urbaine newyorkaise. On vous résume tout !

The Batman dévoile un grand secret – Crédit : Warner Bros.

The Batman regorge de petits détails dévoilés progressivement depuis la sortie du film. On apprenait notamment la méthode de casting unique de Robert Pattinson ou encore l’inspiration de Matt Reeves pour créer Gotham City. Mais un autre lieu profite d’une inspiration bien « réelle ». La Batcave de Bruce Wayne s’inspire directement d’une légende urbaine en lien avec New York. Une révélation faite par le concepteur de production James Chinlund dans le livre The Art of The Batman.

Une légende urbaine dévoilée dans un livre officielle

The Art of the Batman nous en dit plus sur le long-métrage – Crédit : Warner Bros.

James Chinlund, concepteur de production de The Batman, partage l’inspiration pour la Batcave dans le livre The Art of The Batman. Un extrait qu’on vous partage ci-dessous parlant d’une légende urbaine à l’origine de la conception des lieux où se trouve la base secrète du justicier.

Si la famille Wayne a construit cette tour dans les années 20, qu’y aurait-il sous cette tour qui offrirait l’opportunité pour une grotte ? Il y a une station de train souterraine au Waldorf Astoria de New York. Le mythe veut qu’un train y soit garé en permanence. L’idée est qu’à chaque fois que le président est en ville, en cas d’urgence, ils peuvent le faire passer par ce tunnel secret du Waldorf et l’évacuer discrètement. J’ai toujours aimé cette idée que je trouve romantique. Alors j’ai pensé à l’idée que les Wayne ont créé cette ville. Qu’ils ont leur propre terminal de lieu secret sous la tour. – James Chinlund

Dans The Batman, la Batcave se trouve sous la tour Wayne au centre de Gotham City. C’est là où Bruce Wayne endosse son costume, conçoit son équipement et vit juste au-dessus. Il s’agit d’un grand changement dans le lore du personnage. Habituellement, la tour Wayne sert de bureaux à la périphérie de la ville.

Si ce changement peut paraître anodin, il permet à Matt Reeves d’offrir une nouvelle lecture du mythe. De ses lieux emblématique. Gotham City s’inspirant de New York, on comprend que la Batcave soit liée à une légende urbaine de la Big Apple.

