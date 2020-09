The Batman : le trailer révèle qui est la deuxième victime de l’Homme-Mystère

En moins d’une minute, la bande-annonce de The Batman révèle déjà que l’Homme-Mystère fera au moins deux victimes dans le film. La première est le maire de Gotham, mais la deuxième n’est pas aussi facile à identifier. Pourtant, le trailer a bien donné de gros indices.

Deuxième victime de l’Homme-Mystère dans le trailer de The Batman – Crédit : DC Films

À la moitié de la bande-annonce, une voiture noire débarque à toute allure dans une foule de personnes assistant à l’enterrement du maire de Gotham. Puis on aperçoit un homme avec du ruban adhésif sur la bouche, équipé d’un collier d’explosifs, et portant une enveloppe adressée à Batman. Quelques secondes plus tard, l’otage explose alors que le Chevalier Noir essaye de s’approcher. En analysant plusieurs éléments de cette scène, on découvre qui est cette nouvelle victime de l’Homme-Mystère.

La deuxième victime de l’Homme-Mystère est le procureur de Gotham

Il s’agit vraisemblablement de Gil Colson, un personnage original créé par Matt Reeves et incarné par Peter Sarsgaard. Colson est le procureur de Gotham. Le premier indice fourni par le trailer se trouve sur le véhicule noir qui fonce sur la foule. Sur les vitres de celui-ci, sont en effet écrites les initiales « DA », qui signifient « District Attorney » (procureur en français), et « DOA », pour « Dead On Arrival ».

Le second indice est lié à l’apparence physique de la victime. Son visage est couvert de sang et du gros ruban adhésif utilisé par l’Homme-Mystère, mais on remarque qu’il a la tête rasée. Or, Maggie Gyllenhaal, épouse de Peter Sarsgaard, avait posté en décembre 2019 une photo d’elle en train de raser le crâne de son mari. Le trailer de The Batman a donné un aperçu de la plupart des personnages phares du film, et tout le monde se demandait pourquoi Sarsgaard en était absent. Mais il semblerait que l’acteur n’ait tout simplement pas été reconnu, en partie à cause de ce changement capillaire.

En plus de ces indices visuels, le fait que l’Homme-Mystère prenne Gil Colson pour cible est tout à fait logique. On sait grâce notamment aux propos de Peter Sarsgaard que son personnage est un homme politique menteur. L’Homme-Mystère, qui s’est lancé dans une croisade meurtrière contre les personnalités corrompues de Gotham, a donc sans aucun doute inscrit le procureur Colson sur sa liste.

Enfin, un dernier élément conforte cette théorie sur l’identité de cette victime. Lorsque la production de The Batman a été interrompue à cause de la crise sanitaire, Sarsgaard avait indiqué qu’il avait presque fini de tourner toutes ses scènes. De son côté, le réalisateur Matt Reeves avait déclaré n’avoir eu le temps de réaliser que 30% du film. Il semble donc de plus en plus évident que le personnage de Gil Colson disparaisse assez tôt dans le scénario.

Un meurtre qui introduira Double-Face ?

L’identité de cette deuxième victime de l’Homme-Mystère pourrait également teaser l’arrivée d’un autre personnage dans la saga de Reeves. Si le procureur de Gotham est mort, il devra en effet tôt ou tard être remplacé. La mort de Colson dans The Batman pourrait donc confirmer qu’Harvey Dent serait bien au casting du deuxième volet de la trilogie. À moins que le procureur joué par Sarsgaard ne devienne lui-même Double-Face, après avoir été seulement défiguré par l’explosion vue dans le trailer. Il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir confirmer l’une de ces théories. The Batman sortira en salles en juin 2021.

The Batman : des fans ont décodé la devinette de l’Homme-Mystère aperçue dans le trailer

Source : SCREEN RANT