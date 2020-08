Mad Max Fury Road : l’avenir de Furiosa est encore incertain, selon le réalisateur

Crédit : Warner Bros. Pictures

À l’occasion de la Comic-Con de New York, le scénariste et réalisateur George Miller a été interviewé au sujet de son blockbuster, Mad Max : Fury Road, qui souffle déjà sa cinquième bougie. Il fallait donc s’attendre à une question sur l’avenir du personnage le plus intéressant du long-métrage qui n’est autre que Furiosa. Elle est incarnée par la célèbre actrice Charlize Theron qui vient de produire et jouer dans le film à succès de Netflix, The Old Guard. D’après George Miller, Furiosa pourrait rester une héroïne ou devenir un tyran.

Furiosa risque-t-elle de devenir tyrannique ?

George Miller a déclaré que « il y a deux possibilités. La première est utopique, ce qui n’est pas vraiment une histoire intéressante. J’ai imaginé que la première chose qu’elle [Furiosa] ferait, dans cette direction, serait de monter et de libérer l’eau ». En plus d’être une histoire pas très intéressante pour les spectateurs, elle ne suit pas le déroulement d’une histoire typique. En effet, le réalisateur a ajouté que « Campbell a dit que le héros d’aujourd’hui devient le tyran de demain ».

Dans Mad Max : Fury Road, Furiosa a atteint un sommet grâce à ses actes héroïques. Ce ne serait donc pas impossible de voir son comportement évoluer par fierté de ce qu’elle accompli. Elle risquerait alors de d’emprunter la voie du mal. D’un autre côté, devenir tyran serait une énorme transformation pour Furiosa et les fans risquent de ne pas apprécier cette décision.

Rassurez-vous, Furiosa n’est pas près de devenir une nouvelle Immortan Joe non plus. Comme l’a expliqué George Miller, le personnage est trop intelligent pour tomber dans le piège du héros qui devient méchant. « Elle a vu ce qui s’est passé avec Immortan Joe. Je pense qu’il a suivi le même chemin. C’était probablement un personnage héroïque à un moment ». Enfin, il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir le destin de Furiosa. Pour le moment, il semblerait bien que le prochain film de l’univers Mad Max soit une préquelle axée sur le passé et l’histoire de Furiosa.

Source : Gizmodo