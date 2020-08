The Batman : Tous les secrets de la naissance du film

The Batman a demandé un travail de création monumental. Et lors du DC FanDom, son réalisateur, Matt Reeves, a révélé de nombreux secrets sur la création de ce film à l’approche réaliste.

Le FC FanDom s’est déroulé ce weekend, levant le voile sur toutes les productions DC Comics/Warner à venir. Productions vidéoludiques, avec Gotham Knights et Suicide Squad, mais surtout des films, entre Justice League, Black Adam et… The Batman, réalisé par Matt Reeves. Et lors du DC FanDom, le cinéaste s’est montré très bavard, faisant la lumière sur plusieurs éléments de cette nouvelle aventure du Chevalier Noir. L’occasion de revenir sur ces éléments qui ont permis la naissance de The Batman.

Un costume, fruit de longues heures de travail, et conseillé par Christian Bale

Tout le monde se souvient encore de l’interprétation de Christian Bale en Batman, dans les films de Christopher Nolan : Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Returns. Un interprète si culte que l’acteur lui-même a donné ses conseils à Matt Reeves pour la conception du costume de Robert Pattinson.

L’un des grands points qui a été discuté avec Christan Bale était « Assurez-vous simplement que le costume puisse être confortable« . Donc, cela était un élément important à intégrer, c’est-à-dire « D’accord, Batman doit pouvoir le porter, mais il doit également pouvoir vivre en tant qu’être humain dedans ».

– Matt Reeves lors du DC FanDom

Quant au costume, Matt Reeves a également révélé que sa conception a pris un an, tout comme la Batmobile. Le cinéaste a expliqué « Nous avons commencé à les illustrer et avons passé facilement un an à créer le costume puis la Batmobile. Et bien sûr, c’est un rêve. L’idée même de créer votre propre véhicule de Batman, vous êtes un peu comme « Hein, quoi ? C’est comme un bonbon, non ?« .

Une inspiration du côté du Nouvel Hollywood

Ce n’est pas un secret, The Batman a dévoilé un premier trailer ultra référencé. Si Joker appelait Martin Scorsese, Matt Reeves a expliqué s’être également inspiré d’un chef d’oeuvre du cinéaste : Taxi Driver. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres films majeurs ont façonné The Batman, comme l’explique Matt Reeves.

C’est comme un film noir, une série de meurtres sur lesquels Batman enquête, dans le monde réel.

– Matt Reeves lors du DC FanDom

Matt Reeves décrit s’être inspiré de French Connection et Chinatown, deux autres figures du Nouvel Hollywood, en plus de Taxi Driver. Des films qui dépeignent une humanité imparfaite, graveleuse, dans les années 70. Des films ancrés dans notre monde avec une approche réaliste. Beaucoup plus qu’un film du MCU comme Black Widow, confirmant la nouvelle philosophie de la Warner après le succès de Joker.

The Batman ne se déroule pas dans le même univers que Justice League

Mais qu’en est-il de la place de The Batman dans l’univers connecté ? Comme l’explique Walter Hamada, CEO de DC Films, le film ne prend pas place dans celui de la Justice League. Car dans ces films, l’approche se veut plus fantastique, moins terre-à-terre, entre Superman, The Flash, Aquaman, Wonder Woman…

Il y a un univers de la Justice League et il y en a un autre où se trouve ce Batman, lors de sa seconde année, en pleine exploration. Matt Reeves peut continuer à bâtir son Gotham. Ce sont des choses que l’on peut se permettre car cela n’aura aucun impact sur Aquaman 2 ou The Flash, car c’est un multivers.

– Walter Hamada, CEO de DC Films

Un choix totalement assumé par la Warner alors que plusieurs Batman vivent dans ces univers parallèles. Celui de Ben Affleck, qui reviendra dans The Flash, tout comme le Chevalier Noir de Michael Keaton, qui existe dans les films de Tim Burton.

Robert Pattinson, un choix évident pour Matt Reeves

Succédant à Michael Keaton, Christian Bale ou encore Ben Affleck, Robert Pattinson apparaît désormais comme un jeune Bruce Wayne parfait après la publication du premier trailer. Et lors du DC FanDom, un fan a demandé à Matt Reeves pourquoi choisir cet acteur. Un acteur d’abord moqué pour son rôle dans Twilight mais depuis devenu incontournable et salué pour ses nombreuses interprétations. Les cinéphiles se souviendront de The Lost City of Z, Good Time, Cosmopolis, High Life, The Lighthouse…

Le truc concernant Robert Pattinson, c’est que c’est un acteur incroyable. Le travail de ces dernières années est immense. Un de mes amis a réalisé The Lost City of Z et, voyant Pattinson, je me suis demandé « Qui est ce mec ? ». Un tel charisme […] il est comme un caméléon. C’est juste un type doué. Il travaille énormément, et il s’avère que c’est un fan et passionné de Batman […] C’était génial de pouvoir bosser avec lui et partager cette excitation. Il ressemble à Batman et, plus que tout, a l’âme de quelqu’un capable de le jouer comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

– Matt Reeves lors du DC FanDom.

Lors du DC FanDom, Matt Reeves a également révélé son approche de Batman. L’idée n’était pas de revenir sur son origin story, mais bien le dépeindre en apprentissage, humain et imparfait. Matt Reeves explique avoir mis en scène un personnage en train de « grandir, échouer et devenir héroïque« .

Autant d’informations qui ont de quoi enthousiasmer à l’idée de découvrir cette nouvelle interprétation du Chevalier Noir. C’est le 29 septembre 2021 que sortira The Batman au cinéma.

