The Boys : Amazon prépare déjà un spin-off de sa série événement

Selon Variety, Amazon vient d’accélérer la mise en production d’une série dérivée de The Boys. Alors qu’une troisième saison de la série phare a été confirmée, Amazon compte bien développer l’univers de ses anti-héros. Le spin-off dévoilera la seule université américaine pour les super-héros, dirigée par Vought. Cette dernière aura pour mission de mettre à l’épreuve leur limites physiques, sexuelles et morales. Chaque apprenti super-héros sera mis en compétition afin de décrocher de précieux contrats pour protéger les meilleures villes du pays.

Les super-héros attendent la relève – Crédit : Amazon Prime

Craig Rosenberg sera en charge de l’écriture du pilote et prendra les fonctions de producteur exécutif. Eric Kripke sera également aux manettes, côté production. Amazon Prime vient tout juste de confirmer que la saison 2 de The Boys a été son meilleur lancement original. Pas étonnant donc de voir ce projet arriver plus vite que prévu ! Après la mise en production d’un court-métrage sur l’histoire de Butcher, Amazon compte bien surfer sur le succès de son programme.

Un spin-off pour faire entrer de nouveaux supers-héros

Adapté d’une bande dessinée à succès, The Boys n’a pas encore exploré un aspect majeur de ce matériel source ; à savoir l’existence d’autres supers équipes en plus des Seven. Cette base scénaristique pourrait fournir une trame de fond idéale et développer les origines de groupes plus jeunes comme les Young Américans ou encore Teenage Kix. Ce dernier est déjà apparu dans la série originale, mais le spin-off pourrait se concentrer sur la nouvelle génération. Cela permettrait d’introduire un lot de personnages plus fous encore dans le processus.

Quel lien entre les deux séries ?

Comment pourrait se dérouler un potentiel croisement entre les deux séries ? Si le spin-off est accéléré, sa première saison et la saison 3 de The Boys pourraient être tournées simultanément. Bien que leur diffusion n’aura pas lieu en même temps, cela permettrait au clan des Seven d’apparaître dans le spin-off. Et inversement ! Les scénaristes pourraient tout à fait envisager d’envoyer la nouvelle génération se former auprès d’Homelander et ses acolytes. Reste à savoir si cette nouvelle série fera encore des concessions sur l’ultra-violence du comic original, à l’instar de sa grande sœur dans la désormais célèbre scène de l’avion.

Le phénomène planétaire autour de la série n’est pas prêt de s’essouffler. Et les fans se réjouissent de l’arrivée prochaine de nombreux formats étroitement liés à la série originale.

Source : Screerant