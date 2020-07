The Boys : Amazon va sortir un court métrage pour expliquer l’histoire de Butcher

Depuis près d’un an maintenant, les fans ont hâte de découvrir la suite des aventures des Boys contre les superhéros corrompus du groupe des Sept. Leur attente sera doublement récompensée puisqu’Amazon a annoncé qu’un court métrage spécialement dédié à Butcher sortira en même temps que les premiers épisodes.

Crédit : Amazon Studio

Le final de la saison 1 a laissé planer un grand mystère autour du leader des Boys, qui a découvert que sa femme qu’il croyait morte, était en réalité toujours vivante. Après l’explosion de la maison de Madelyn, Butcher s’est en effet réveillé dans le jardin d’une maison où vivent Becca et son fils, qu’elle a eu avec Homelander.

Les fans de la série se posent donc beaucoup de questions sur ce qu’a vécu la jeune femme pendant toutes ces années, et sur la réaction de Butcher face à cette découverte. Beaucoup se demandent également pourquoi Homelander a sauvé son grand ennemi de l’explosion et lui a révélé ce grand secret. Toutes ces questions devaient initialement trouver leurs réponses dans le deuxième épisode de la saison 2. Mais pour des raisons de raisons de « rythme », ces séquences ont finalement été coupées.

Un court métrage essentiel pour comprendre la saison 2

Le showrunner Eric Kripke a en effet annoncé dans une interview pour le site Collider qu’au lieu de révéler ce qu’il est arrivé à Butcher dans la saison 2, les fans le découvriront dans un court métrage. Le personnage sera asbent du premier épsiode. Le court métrage suivra donc le chef des Boys pendant les deux semaines qui ont suivi son face-à-face avec Homelander et ses retrouvailles avec Becca. Le court métrage sera ainsi essentiel à la compréhension de la saison 2. Kripke a indiqué qu’il sortirait peu de temps après la sortie des premiers épisodes. Rappelons que pour cette deuxième saison, Amazon a décidé de changer sa stratégie de diffusion. Trois épisodes sortiront en effet dès le 4 septembre sur Amazon Prime Video, mais les suivants seront ensuite diffusés de façon hebdomadaire. On peut donc supposer que le court métrage dédié à Butcher sera disponible juste après la sortie de ces trois premiers épisodes.

Eric Kripke a également évoqué la saison 3, et surtout l’arrivée potentielle de l’acteur Jeffrey Dean Morgan dans la série. Bien que toujours au casting de The Walking Dead, l’interprète de Negan serait sur le point de rejoindre The Boys. Kripke a en effet indiqué qu’il était en ce moment en contact avec l’acteur et qu’ils discutaient en ce moment de son futur rôle dans la série. Le nouveau show Amazon, véritable ovni dans le paysage des productions de superhéros, semble avoir un bel avenir devant lui.

Source : Collider