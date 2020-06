The Boys saison 2 : scénario, bande-annonce, date de sortie, que sait-on de la série d’Amazon ?

Les fans de la série The Boys attendent toujours avec impatience la date de sortie de la saison 2. Bonne nouvelle, celle-ci sera dévoilée demain vendredi, dans un événement live intitulé THE BOYS F**KIN’ REUNITED.

Crédit : Amazon Prime

Le tournage de la saison 2 de The Boys a été bouclé en novembre dernier. Le travail de post-production a pu être effectué pendant le confinement, ce qui signifie que la diffusion ne devrait pas être repoussée. Si tout va bien, les nouveaux épisodes pourraient donc sortir cet été.

Une première bande-annonce

Côté bande-annonce, Amazon n’a pas été très généreux. On se contente en effet toujours du court teaser dévoilé en décembre dernier. Mais la révélation de la date de sortie de demain sera accompagnée de nouvelles images, promet le showrunner Eric Kripke. Pour l’instant, la première bande-annonce ne fait que confirmer que la deuxième saison sera tout aussi, si ce n’est plus, déjantée que la première, et ne manquera pas d’action et d’hémoglobine.

On constate également que tous les acteurs principaux, du côté des boys et des Sept, seront de retour. On retrouvera également Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), que l’on a découvert seulement à la fin de la saison 1. Selon une photo du tournage publiée par le compte Twitter de The Boys, Alex Hassell/Translucide, sera lui aussi de retour, alors qu’il est pourtant mort tué par Frenchie dans la saison 1.

Look at their faces, those smug pieces of–wait, who the fuck is that green guy? pic.twitter.com/QSPSFH5qsX — The Boys (@TheBoysTV) April 16, 2020

Des nouveaux personnages pour la saison 2 de The Boys

Une nouvelle recrue rejoindra le casting de The Boys, avec l’actrice Aya Cash (You’re The Worst) qui incarnera Stormfront. Cette dernière devrait apporter du piment à la série et donner du fil à retordre au leader des Sept. L’acteur Antony Starr décrit en effet Stormfront comme « une grenade lancée dans l’univers d’Homelander et le monde des Seven. ». Une information confirmée par Aya Cash elle-même, qui compare l’arrivée de son personnage à « l’impact de Chernobyl. ». Aya Cash ne sera pas la seule nouvelle venue dans la série. L’acteur Goran Visnjic incarnera Alistair Adana, « le leader d’une mystérieuse église. ». Enfin Claudia Doumit rejoindra elle aussi le casting pour le rôle de Victoria Neuman, une jeune membre du Congrès.

Bientôt des nouvelles infos sur le scénario

Les acteurs comme les scénaristes sont restés très mystérieux sur les détails du scénario. D’après la bande-annonce, on constate que l’intrigue reprendra exactement à la fin du dernier épisode. On découvrira notamment les conséquences de la mort de Madelyn Stillwell, et de la découverte par Billy de sa femme, toujours bel et bien en vie, et ayant un fils avec des super-pouvoirs.

En attendant de découvrir le premier épisode, on devrait en apprendre plus sur l’intrigue dès demain. Eric Kripke promet en effet que le livestream THE BOYS F**KIN’ REUNITED révélera d’autres secrets sur la saison 2, au cours d’une interview avec les acteurs. L’émission sera diffusée sur le compte Twitter de The Boys ainsi que sur Amazon Prime.

Source : Tech Radar