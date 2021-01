The Boys : L’arrivée d’Herogasm se précise

Herogasm fera enfin son apparition sur le petit écran. Orgie annuelle financée par Vought, cette soirée de débauche a été spécialement conçue pour les super-héros. À grand renfort de sexe et de drogues, cette partie fine vient récompenser les supes et leur permet de se détendre pleinement. Elle inclut notamment une scène aussi sombre que violente entre Soldier Boy et Homelander. Kripke l’avait promis : il ne voulait pas faire l’impasse sur cet épisode important dans l’arc narratif du comic original. Le réalisateur tient donc ses engagements et promet un épisode éponyme complet.

L’orgie Herogasm arrive enfin dans The Boys – Crédit : Dynamite

Alors que les supes font mine d’aller combattre une nouvelle menace dans l’espace, ils se retrouvent en réalité dans cette soirée ultra secrète pour céder à toutes les tentations charnelles.

Kripke promet un épisode mémorable

Le showrunner ne se contentera pas de faire une simple allusion à la célèbre orgie. En effet, Kripke vient de révéler que l’épisode 6 de la saison 3 serait entièrement centré sur le phénomène. Fin 2019, les fans du programme avait mis au défi le réalisateur de porter à l’écran Herogasm. Homme de défi, Kripke a donc comblé leurs attentes. Il vient tout juste de publier sur Twitter la couverture du script de cet épisode clé en ajoutant la mention : « dès le premier jour tout le monde m’a défié de faire cet épisode » .

Le sexe devrait ainsi tenir une place de plus en plus importante dans The Boys. Si pour le moment Kripke a parfaitement calibré la violence, le trash et la vulgarité certaine du comic original, il n’avait pas encore exploré cet aspect controversé du genre. Le pari est de taille car la série ne doit pas tomber dans l’érotisme ou la pornographie pour ne pas limiter son audience. Mais Kripke est enthousiaste ! Il avait même demandé que les scènes pornographiques de supes circulant dans la seconde saison puissent être diffusées, en vain.

Le tournage de cette nouvelle saison est appelé à débuter dès le mois prochain pour s’achever au cœur de l’été. Très actif sur les réseaux sociaux, Kripke devrait, comme à son habitude, partager bon nombre de secrets et d’informations exclusives. Ultra attendue, cette nouvelle mouture verra l’apparition d’un nouveau personnage majeur : Soldier Boy. La plateforme Amazon Prime compte bien surfer sur le succès des deux premières saisons. Kripke le sait : un renouvellement pour une quatrième saison est d’ores et déjà en jeu !

Source : CBR