House of the Dragon saison 2 : la date de sortie se précise, c’est pour bientôt !

House of the Dragon est l’une des séries les plus attendues de l’année. Alors qu’on savait qu’elle arriverait cet été, un responsable de la Warner vient de donner une fenêtre de sortie plus précise. Le second acte de la série commencera sa diffusion en juin.

House of the Dragon reviendra dans quelques mois sur nos écrans. Après avoir posé ses premiers jalons scénaristiques, la série devrait s’accélérer dans la saison 2. Laquelle va nous faire entrer pleinement dans l’intrigue sanglante de la “danse des dragons”, nom de la guerre civile qui déchira les deux clans rivaux de la Maison Targaryen. Reste désormais à savoir à quelle date le second acte sera diffusé.

Il y a quelques mois, HBO avait annoncé que House of the Dragon serait diffusé au début de l’été 2024. Une fenêtre de sortie plutôt vague qui commence enfin à s’éclaircir. Alors que l’acteur Matt Smith avait avancé que la série pourrait sortir en août, la Warner a bien prévu de lancer les hostilités au début de la période estivale.

House of the Dragon : la saison 2 commencera sa diffusion en juin

Preuve en est avec la dernière déclaration de JB Perrette, en charge du streaming mondial pour Warner Bros. Discovery. Lors d’une conférence de presse, le dirigeant a confirmé que la saison 2 de House of the Dragon serait diffusée sur HBO et la plateforme Max en juin, rapporte Deadline. Il y a quelques jours, le patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avait assuré que le second acte sortirait lors du second trimestre, soit entre avril et juin.

La chaîne n’a toujours pas dévoilé de date de sortie précise pour la diffusion du premier épisode. Mais nous pouvons aisément faire des prédictions. La saison 2 est censée faire ses premiers pas pendant l’été en juin. Ce qui nous laisse seulement une fenêtre de sortie très resserrée, soit entre le 20 juin (premier jour de l’été) et le 30 juin.

Si HBO choisit à nouveau de diffuser ses épisodes le dimanche, la sortie du premier chapitre pourrait être programmée le 23 ou le 30 juin. Quoi qu’il en soit, il faudra vous préparer psychologiquement. Car selon George R. R. Martin, le début de la saison 2 de House of the Dragon pourrait bien vous tirer quelques larmes. L’écrivain assure que les premiers épisodes seront sombres et émouvants à souhait.