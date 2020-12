The Boys : L’explication sur les pouvoirs de Butcher dans la bande-dessinée

Si Butcher apparaît comme un homme dangereux dans la série The Boys, il se révèle être un monstre bien plus sinistre dans le comic original.

Billy Butcher est l’un des personnages les plus fascinants de The Boys. Si la série le dépeint comme un entrepreneur indépendant hautement qualifié, le comic orignal brosse un tout autre portrait du personnage. Butcher y apparaît comme un combattant monstrueux et rusé. Et le anti-héros assoiffé de haine ne manque pas de super-pouvoirs. La bande dessinée pose une question simple à travers Butcher. Que se passe t-il lorsqu’un homme anéanti par la haine manque d’ennemis ?

Billy Butcher, un personnage sombre et ambivalent – Crédit : Amazon Prime Vidéo

A l’instar de tous les supes, les pouvoirs de Butcher proviennent du Compound-V. Ce produit chimique créé par Vogelbaum doit être administré très jeune pour décupler son efficacité.

Butcher révèle ses super-pouvoirs

Grâce à ce produit, Butcher est beaucoup plus fort que n’importe quel être humain lambda. Et son espérance de vie devient bien plus importante. Mais le personnage est loin d’être au même niveau qu’un Homelander ou un Black Noir. Malgré cela, sa solide formation lui permet de triompher dans des combats face à des supes de niveau intermédiaire. Un épisode de la bande-dessinée le montre d’ailleurs en train de fendre le crâne de Black Noir avec un pied de biche.

La plus grande force de Butcher réside dans son attitude face à la violence. En effet, le personnage parvient à commettre des actes violents sans hésitation ou poids sur la conscience. Et cela s’avère particulièrement efficace, cumulé à sa volonté titanesque d’en découvre avec ses adversaires. Hughie l’explique parfaitement lors du meurtre de Malchemical. « C’était comme s’il avait pris sa décision en une seconde. Comme si le tuer était un simple acte de volonté » témoigne le personnage.

Butcher reste un tueur ultra-efficace car il sait tout de ses adversaires avant le combat. Il a cultivé plusieurs flux d’informations pendant de longues années. Et cette longueur d’avance permanente lui offre un avantage considérable. Il parvient à déstabiliser ses ennemis en jouant sur la corde sensible de leurs secrets. Tireur d’élite entraîné par les meilleurs agents spéciaux, Butcher n’est pas simple à contrecarrer. Sa force mentale est une arme de destruction bien plus massive que n’importe quelle petite merveille de technologie.

Si la série s’est éloignée de la fin noire du personnage, elle est pourtant restée fidèle à l’essence même du supe. Butcher reste un homme contrarié par ses démons, que même un ange-gardien ne parviendra pas à sauver d’un destin cruel ! Un court-métrage sur l’histoire de Butcher devrait bientôt voir le jour.

