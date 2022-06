The Boys : Obama était envisagé pour être dans l’épisode Herogasm

Pour l’épisode Herogasm de The Boys, une apparition de Barack Obama était envisagé. Si ce projet a été avorté, Eric Kripke pense que l’ancien président des Etats-Unis finira par passer une tête.

Barack Obama dans le documentaire The Black Godfather – Crédit : Netflix

The Boys repousse sans cesse les limites du bon goût. Et l’épisode Herogasm, longtemps teasé par la série de Prime Video, marque une nouvelle étape dans le portrait des super-héros fascistes des Sept. Aujourd’hui, nouvelle révélation sur un caméo prévu par les scénaristes mais finalement abandonné. Une révélation faite par Chace Crawford, l’interprète de The Deep. À l’origine, la série voulait une apparition surprise de Barack Obama, 44ème président des Etats-Unis. Eric Kripke, le showrunner, précise cette information insolite !

À lire > The Boys : les 10 super-héros Marvel que la bande à Butcher peut écraser

L’ancien président des Etats-Unis envisagé pour un caméo

Obama finira par apparaître dans la série ! – Crédit : Amazon Studios

Dans l’épisode Herogasm, The Boys se paie la tête de la vidéo « Imagine » de Gal Gadot, moquée dans le monde entier. The Deep parodie ce contenu viral avec plusieurs caméos pour l’occasion, comme dans l’original. Chace Crawford, l’interprète du super-héros des Sept, dévoile que le point culminant devait être l’apparition de Barack Obama. Face à cette déclaration, Eric Kripke, showrunner de The Boys, a tenu à clarifier cette information au micro de Variety.

Jessica Chou, la scénariste, a écrit de manière insolente : « Voici toutes les personnes que nous voulons voir chanter un couplet » avec sa liste de souhaits. Le point culminant était le président Barack Obama ! Mais à aucun moment nous ne l’avons appelé. Je pense qu’on l’appellera certainement pour participer à la série. Mais ce ne serait pas pour ça si j’avais une ligne de dialogue pour Barack Obama. Eric Kripke

Eric Kripke dévoile que la vidéo originale de Gal Gadot a été publiée au moment de l’écriture de la troisième saison de The Boys. Ce qui a permis à la production d’imaginer la parodie : « C’était trop gros et juteux pour ne pas saisir cette chance. Parce que c’est une super-héroïne qui présente au public quelque chose d’un peu déconnecté de ce que les gens traversent ».

Rappelons que Barack Obama est un fan revendiqué de The Boys ! Eric Kripke s’en amusait en imaginant l’ancien président en train de regarder des scènes comme celle du pénis explosif de la saison 3.

Source : CBR