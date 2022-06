The Boys : les 10 super-héros Marvel que la bande à Butcher peut écraser

Et si les Boys combattaient les héros du MCU ? On s’amuse un peu avec notre sélection des héros Marvel pouvant être, selon nous, vaincus par Butcher et sa bande !

Crédit : Amazon Studios

Prime Video poursuit la diffusion de la 3e saison de The Boys. Les fans guettent les épisodes à venir et l’épisode Herogasm prouve que la série n’en a pas terminé avec la violence pour moquer notre époque. Et dans cette série où les super-héros sont de mise, on peut s’amuser à imaginer une rencontre entre les Boys et les super-héros de Marvel. Butcher et sa bande sont-ils capables d’en terrasser ? Si l’on peut exclure Wanda Maximoff, Doctor Strange ou Thor, voici 10 super-héros que les Boys peuvent vaincre.. théoriquement.

À lire > The Boys : la saison 4 confirmée par Amazon

10/ Faucon/Captain America

Crédit : Marvel Studios

Sam Wilson a beau être le successeur de Steve Rogers, ne pas avoir de sérum de super-soldat le rend plus facile à abattre que le précédent Captain America. On imagine les Boys capable de l’éliminer grâce à leurs nombreuses informations. Voir même utiliser la sœur de Faucon contre lui pour le compromettre émotionnellement.

9/ Daredevil

Crédit : Netflix

Daredevil sait se sortir des situations périlleuses. Les Boys seraient tentés d’utiliser ses sens à leur avantage avec une surcharge sensorielle ou en endommageant son audition. Son humanité le rend plus vulnérable.

8/ Ant-Man

Crédit : Marvel Studios

Avec Termite, la saison 3 de The Boys prouve que Butcher et sa bande ne devraient pas avoir de mal à vaincre Ant-Man. D’autant plus que dans le MCU, Scott Lang n’est pas forcément le personnage le plus intelligent.

7/ Iron Man

Crédit : Marvel Studios

Sans son costume, Tony Stark n’a aucune chance. Et les Boys aiment attaquer leurs cibles lorsqu’elles ne s’y attendent pas. Il est probable qu’en tant que personnage public, le milliardaire finisse par baisser sa garde lors d’un événement.

6/ Hawkeye

Crédit : Marvel Studios

Hawkeye reste l’un des meilleurs agents du SHIELD et fait preuve d’un sang-froid de tous les instants. Le meilleur moment pour les Boys pour mener une attaque serait lorsque Clint Barton est avec sa famille.

5/ Punisher

Crédit : Netflix

Butcher et Frank Castle se ressemblent énormément. Si le Punisher est lourdement armé, il reste un homme sans superpouvoirs face à la puissance de frappe des Boys.

4/ Iceberg

Crédit : 20th Century Fox

Iceberg a une faiblesse plutôt évidente : les températures élevées. Rassembler une grande source de chaleur pourrait être la meilleure méthode utilisée par les Boys pour vaincre le X-Men. Le personnage est joué par Shawn Ashmore dans les films X-Men mais l’acteur joue aussi La Torche dans The Boys !

3/ Black Widow

Crédit : Marvel Studios

Si Natasha Romanoff est une excellente combattante, elle ne peut pas faire face à tous les Boys, surtout Kimiko. D’autant plus qu’elle dispose d’une superforce dont est dénuée Black Widow.

2/ Spider-Man

Crédit : Sony Pictures

Trouver la véritable identité de Spider-Man ? Facile pour les Boys. Et le super-héros reste sensible à certaines armes comme les fusils. Butcher pourrait prendre l’avantage avec des balles.

1/ Mr Fantastique

Crédit : Marvel Studios

Le leader des Quatre Fantastiques a beau être l’homme le plus intelligent au monde, la colère des Boys peut frapper fort. Le scientifique a plusieurs faiblesses comme le froid ou la chaleur. Ses membres malléables ne supporteraient par un piège concocté par Butcher et ses camarades en utilisant cette faille.

Source : ScreenRant