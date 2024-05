The Boys : 5 choses cruciales à savoir avant de se plonger dans la saison 4

La saison 4 de The Boys débute sa diffusion, le 13 juin sur Prime Video. Si vous ne vous souvenez pas de la précédente et des événements de Gen V, on vous résume les 5 enjeux majeurs de ces futurs épisodes.

Ça y est, on a la date de sortie de la très attendue saison 4 de The Boys. Amazon Studios a également publié un premier trailer qui nous montre que plus que jamais, le monde est divisé entre les pro et les anti-Supes. Mais que nous réservent ces futurs épisodes si l’on se base sur les précédentes saisons et Gen V, le spin-off ? On fait le point.

Le remplaçant de Black Noir

Dans la saison 3, Homelander se débarrasse de Black Noir. Sauf que le premier trailer de ces futurs épisodes nous montre que le super-héros est toujours là. Après tout, on imagine mal Vought faire disparaître l’un des Sept les plus appréciés et présent depuis des années. Le meilleur candidat pour reprendre le costume, bien caché sous le masque ? Sam de Gen V.

Le jeune homme a une force décuplée, comme Black Noir, et de nombreuses similitudes dans sa manière de se battre. On l’aperçoit même avec les Sept et Cate dans ce trailer.

Le virus va redistribuer les cartes

Gen V nous a appris que la dirigeante de l’université de Vought cherchait à se venger de Homelander en créant un virus mortel dirigé contre les Supes. Dans la scène finale, Butcher est à la recherche de cette arme destructrice, capable de faire plier le leader des Sept. Mais aussi d’éliminer des innocents au passage et on le sait, le leader des Boys refuse la distinction ou la nuance.

Il y a fort à parier que ce virus va redistribuer les cartes dans la saison 4 et faire office de kryptonite contre les Supes. Et dans Gen V, on a vu la souffrance que provoque cette arme…

Butcher va peut-être mourir

Les séries n’hésitent plus à éliminer les personnages majeurs, des programmes comme Game of Thrones nous l’ont appris. Et si Butcher y passait ? On le découvre à la fin de la saison 3, le leader des Boys a abusé du Composé V pour combattre les Supes et désormais, il est en train de mourir. L’épisode final pourrait se terminer sur sa perte lors d’un combat contre les Sept.

À moins qu’un miracle ait lieu ou qu’un remède soit trouvé, évidemment. Butcher s’est mis dans de beaux draps.

Le monde est plus divisé que jamais

The Boys est le reflet de notre politique et même si beaucoup ont l’air de passer à côté du propos, Homelander est le méchant. Il n’est ni cool, ni un exemple à suivre. Le leader des Sept sème la division entre les humains et les Supes, faisant craindre une violente guerre civile entre les étasuniens. Ce qui n’est pas sans rappeler la situation actuelle dans le pays.

La saison 4 pourrait nous montrer comment le super-héros fasciste va rallier une partie de la population à sa cause, lui qui s’est longtemps soucié de son image jusqu’à comprendre que ses dérapages sont appréciés par ses partisans. La preuve : il est acclamé lorsqu’il réagit de manière disproportionnée en tuant un opposant dans la foule à la fin de la saison 3.

Est-ce que Ryan va passer du côté obscur ?

Malgré les efforts de Butcher, Ryan, fils illégitime né suite à une agression sexuelle et caché par Vought, décide de rejoindre Homelander, son père. Il apparaît même satisfait de la puissance que lui donnent ses pouvoirs alors qu’il est le premier super-héros qui n’a pas été exposé au Composé V, ses capacités sont naturelles. Sa mère a pourtant tout fait pour l’empêcher de sombrer du côté obscur de la Force.

Est-ce que Ryan va réaliser qu’il se dirige vers le mal ? Un grand destin attend le garçon et on imagine que la saison 4 va nous montrer son terrible combat intérieur, alors qu’il est sous l’emprise de son père diabolique.