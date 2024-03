The Boys : la saison 4 se moque de Donald Trump avec un teaser bien cynique

The Boys, la série qui détourne le genre super-héroïque, revient pour une saison 4 explosive. Le teaser dévoile un lien inattendu avec le spin-off Gen V et une menace mortelle pour les super-héros. La critique sociale est aussi au rendez-vous.

Attention aux spoilers sur le spin-off Gen V.

Le monde des super-héros ne cesse de fasciner, mais The Boys a su réinventer ce genre avec un angle résolument plus sombre et satirique. À la croisée des chemins entre critique sociale acérée et divertissement de haute voltige, la série a déjà conquis des millions de téléspectateurs à travers le globe.

Alors que la saison 4 s’annonce à l’horizon, un nouvel aperçu vient piquer notre curiosité et promet de tenir en haleine tous ceux qui ont plongé dans l’univers étendu de la série, y compris son spin-off, Gen V.

The Boys : Victoria Neuman, le virus et le Super Tuesday, les clés de la saison 4

Pour les non-initiés, Gen V nous emmène dans les couloirs d’une faculté pas comme les autres, où se forment les super-héros de demain. Si vous n’avez pas encore donné sa chance à ce spin-off, le moment semble idéal pour découvrir ses secrets, tant il semble intrinsèquement lié à la trame principale de The Boys.

Après un premier teaser cynique, ce dernier teaser de la saison 4 nous offre un avant-goût des répercussions du spin-off sur les événements à venir, mettant en scène la députée Victoria Neuman dans un clip de campagne électoral hautement ironique.

A lil update from Victoria that'll make your head pop pic.twitter.com/wzaAF9fDsU — THE BOYS (@TheBoysTV) March 5, 2024

Ce clin d’œil au mouvement Black Lives Matter par le biais du slogan « Supe Lives Matter » prend une dimension particulièrement ironique lorsque l’on connaît le destin tragique du scientifique à l’origine d’un virus mortel pour les super-héros, à la fin de Gen V.

Que mijote réellement Victoria Neuman avec ce virus en poche ? La réponse se dévoilera dans la saison 4 de The Boys, dont la diffusion des trois premiers épisodes est impatiemment attendue le 13 juin sur Prime Video.

Dans le sillage de cette révélation, la campagne promotionnelle de la série n’a pas manqué d’audace, alignant des affiches où figurent Homelander et Victoria Neuman, dans une parodie évidente du slogan de Donald Trump, « Make America Great Again ». Un choix symbolique, déployé le jour du “Super Tuesday”, qui ne manque pas de rappeler l’engagement de la série à critiquer, par l’absurde et l’exagération, les travers de notre société.