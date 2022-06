The Conjuring : la maison hantée de la franchise en vente pour 1,5 millions de dollars

La célèbre maison hantée de la saga The Conjuring se vend pour 1,5 millions de dollars, bien au-dessus du prix demandé par ses propriétaires.

Une maison hantée mise en vente, ce n’est pas un phénomène rare. Sauf quand celle-ci est le décor de la saga The Conjuring. En effet, la célèbre demeure a été vendue bien au-dessus de son prix initial. Jusqu’en 2019, la propriété appartenait au couple Heinzen, de véritables enquêteurs paranormaux. Lors de la mise sur le marché, la somme de 1,2 millions de dollars était alors requise. Mais face à la demande, c’est une enchère plus haute de 300 000 dollars qui l’a finalement emporté. L’heureuse acheteuse s’appelle Jacqueline Nunez. Désormais, la maison s’apprête donc à vivre de nouvelles heures avec son heureuse propriétaire.

La maison de tous les dangers – Crédit : New Line Cinema

27% de plus que demandé, c’est assez incroyable. Mais cela n’est en rien étonnant, surtout si l’on prend en considération les mythes et histoires qui entourent la bâtisse. Des histoires devenues cultes grâce à la franchise The Conjuring.

The Conjuring : une maison qui attire les convoitises

Ils étaient nombreux à vouloir acquérir ce bien. Mais Jacqueline Nunez a finalement été la meilleure à ce petit jeu financier. Le deal est clair : la nouvelle propriétaire doit exploiter la maison comme une entreprise et non comme un lieu de résidence. C’était la volonté absolue du couple Heinzen avant de céder son bien. « C’est un achat très personnel. Quand je l’ai vu sur le marché, je me suis dit que c’était un lieu qui permettait de communiquer avec les morts » explique ainsi l’acheteuse.

Nunez souhaite donner une nouvelle vie à la demeure. Il sera toujours possible de la visiter mais elle souhaite pouvoir permettre de se connecter aux esprits disparus dans la bienveillance. « C’est le temps de faire de cette ferme un lieu d’amour » ajoute ainsi la nouvelle propriétaire. Voyons si les fantômes qui semblent l’habiter seront également de cet avis. Mais pas question d’en faire un lieu touristique. Nunez tient à trier les visiteurs, et accueillir uniquement ceux qui croient aux esprits et aux mystères de l’au-delà.

Voilà un fait divers « intéressant ». La célèbre maison restera donc un lieu voué à entrer en contact avec les morts.

Source : Screenrant