The Elder Scrolls 6 : une bonne nouvelle pour la profondeur et la richesse du jeu tant attendu

Six ans après son annonce, The Elder Scrolls 6 se dévoile petit à petit. Bethesda s’associe à Zenimax Online Studios pour un lore qu’on espère précis, cohérent, et riche. Mais il faudra malheureusement encore attendre longtemps pour mettre la main dessus.

Elder Scrolls 6 © DR

Six ans après sa première apparition, The Elder Scrolls 6 se dévoile peu à peu. Bethesda, enfin libéré du développement de Starfield, s’attaque enfin à son autre chantier colossal. Et pour le lore, le studio a décidé de s’associer à une équipe de choc : Zenimax Online Studios, les créateurs de The Elder Scrolls Online.

Un lore minutieux pour le successeur de Skyrim

« Nous parlons tout le temps de lore avec les équipes de Bethesda. Il y a aussi beaucoup de discussions à propos de play testing et d’autres choses comme ça », a indiqué Matt Firor, directeur de The Elder Scrolls Online, dans une interview avec Rock Paper Shotgun.

« Les gens de Bethesda sont les propriétaires du lore. Et nous avons chez ZeniMax un maître du lore qui ne fait rien d’autre que s’assurer que nos échanges sont corrects. Il vérifie des choses comme les noms de lieux, comment les épeler et tous les points importants. Et nous travaillons ensemble comme ça tous les jours », poursuit-il.

Zenimax Online Studios est reconnu pour sa maîtrise du lore de The Elder Scrolls. The Elder Scrolls Online est une véritable encyclopédie de l’univers, avec une richesse de détails inégalée. Cette collaboration promet un The Elder Scrolls 6 d’une profondeur — on l’espère fortement —exceptionnelle, à la hauteur des attentes des fans les plus exigeants.

« Je pense que nous avons une très bonne relation avec Bethesda et que nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de travailler ensemble sur ce projet », a déclaré Matt Firor. « Nous voulons nous assurer que le lore de The Elder Scrolls 6 est le meilleur possible. »

Malheureusement, il faudra encore patienter avant de pouvoir découvrir ce nouveau chapitre de la saga. The Elder Scrolls 6 n’est pas attendu avant 2028, au mieux. Mais l’attente sera sans aucun doute récompensée par un jeu à la hauteur de son ambition.