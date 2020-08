The Flash : le Batman de Ben Affleck de retour pour un rôle clé du film

Le Batman de Ben Affleck sera de retour dans le film DC The Fash. Et selon le réalisateur, ce dernier apportera une dimension émotionnelle exceptionnelle à l’intrigue.

Michael Keaton ne sera pas le seul Batman du film The Flash. Après plusieurs mois de rumeurs, le magazine Vanity Fair révèle que Ben Affleck sera également de retour dans le costume de l’homme chauve-souris. Et son Bruce Wayne jouera un rôle clé dans le film.

Le réalisateur de The Flash Andy Muschietti a en effet confié que le Bruce Wayne d’Affleck aurait une connexion très forte avec le personnage principal Barry Allen. La relation entre les deux super-héros aura « un impact émotionnel sur le film », a expliqué Muschietti. « L’interaction et la relation entre Barry et le Wayne d’Affleck apporteront un niveau d’émotion que nous n’avons encore jamais vu auparavant. », a-t-il ajouté.

Dans le très controversé Justice League de 2017, un lien fort entre les deux personnages avait commencé à se dessiner. Le Bruce Wayne incarné par Affleck avait en effet offert ses conseils de super-héros expérimenté à Barry. C’est aussi Batman qui avait convaincu The Flash de rejoindre la Justice League. Mais cette relation devrait prendre une dimension plus profonde et plus émotionnelle, grâce au vécu similaire des deux personnages. « Ils ont tous deux perdu leur mère dans un assassinat, et c’est l’un des conducteurs émotionnels du film. C’est là que le Batman d’Affleck entre en jeu. », a expliqué Muschietti.

Plusieurs Batman à l’affiche de The Flash

La présence de Ben Affleck et Micheal Keaton au casting de The Flash confirme que le scénario sera basé sur le concept du multiverse. Selon le réalisateur, le film présentera en effet un univers « unifié » dans lequel on pourra retrouver différentes versions de tous les super-héros DC déjà rencontrés au cinéma. Ces propos et cette annonce surprise concernant le retour d’Affleck laissent donc penser que tous les caméos sont possibles. Ces deux Bruce Wayne croiseront-ils également les Batman de Christian Bale et de Robert Pattinson, qui incarnera le Chevalier Noir dans le reboot de Matt Reeves ? À moins d’une nouvelle révélation-choc dans les médias, il faudra être patient pour le découvrir. La sortie du film The Flash est prévue pour juin 2022.

