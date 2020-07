Batman : Ben Affleck prêt à renfiler le costume ?

Ben Affleck de retour dans le rôle du Chevalier Noir ? – Crédit : Warner Bros

L’univers étendu DC Comics au cinéma prend de l’ampleur. Récemment, des rumeurs évoquaient le retour de Michael Keaton, emblématique Batman de Tim Burton, dans The Flash. Aujourd’hui, c’est une autre incarnation (plutôt réussie) du Chevalier Noir qui fait parler. Selon certaines informations, Ben Affleck serait prêt à renfiler le costume de Batman. L’acteur n’a jamais caché son plaisir d’incarner le personnage et a largement apporté son soutien à Zack Snyder pour la sortie de son Justice League.

Ben Affleck, prêt à revenir dans le DCEU

Alors que Zack Snyder prépare son Justice League pour HBO Max, beaucoup d’informations expliquaient que le cinéaste ne dirigerait plus le DCEU. Il faut dire que la Warner a un nouveau cahier des charges : une approche plus réaliste. Approche déjà amorcée par Joker et poursuivie par Matt Reeves avec The Batman (et Robert Pattison dans le rôle de Bruce Wayne).

Mais il semblerait pourtant que le Batman de Ben Affleck n’ait pas dit son dernier mot. Comme Henry Cavill, qui a teasé son retour en Superman, l’acteur s’apprêterait à renfiler le costume. Des discussions auraient lieu autour de l’idée de faire revenir l’acteur pour incarner Batman.

Selon The Nerd Cultured, Ben Affleck a signé un nouveau contrat avec la Warner Bros pour revenir en tant que Batman dans des films produits par… Zack Snyder. On parle d’apparitions dans le DCEU, une mini-série (HBO Max ?) ou encore un long-métrage, tout simplement.

Mais ce n’est pas tout puisque Joe Manganiello (True Blood) devrait incarner Deathstroke pour affronter ce Batman.

Une trajectoire encore floue pour le DCEU

Michael Keaton devrait également revenir – Crédit : Warner Bros

Pour le moment, tout n’est que supposition et les plans de la Warner sont encore flous pour le DCEU. Si le studio semble vouloir une approche plus réaliste, des films fantastiques sont pourtant au programme. Suicide Squad 2, Aquaman 2, Black Adam, Shazam 2… Autant de projets qui montrent la diversification du DCEU.

Sans oublier le retour potentiel de Michael Keaton en Batman et le projet d’explorer plusieurs timelines du personnage, différentes époques, etc.

C’est le 22 août prochain que se tiendra le premier DC FanDome. Un événement en ligne autour de l’univers DC Comics se déroulant durant 24 heures. La Warner pourrait livrer de nouvelles informations sur le DCEU pendant des conférences, notamment à propos de Batman.

Source : We got this covered