The Flash : Le Batman de Michael Keaton se révèle dans une première photo

Le DCEU fait officiellement la part part au multivers ! Car depuis peu, la Warner a fait part de son envie de créer un univers connecté, où existent plusieurs versions d’un personnage. The Batman sera l’occasion de découvrir une nouvelle version de Bruce Wayne, incarné par Robert Pattinson. Un homme agissant sous la figure de Batman, autrefois incarné par Michael Keaton dans les films de Tim Burton. Et la Warner compte bien incorporer l’acteur dans le multivers puisque sa présence a été confirmée dans The Flash. Et histoire de faire monter l’excitation chez les fans, le réalisateur du long-métrage, Andrés Muschietti, nous tease le costume du Batman de Michael Keaton sur Instagram…

Un logo emblématique de Batman

La première photo du Batman de Michael Keaton – Crédit : capture d’écran Instagram (@andy_muschietti)

C’est en juin 2020 que les fans de DC Comics apprennent la nouvelle : Michael Keaton renfile le costume de Batman dans The Flash. Pourtant, l’acteur en a fait douter plus d’un lors d’une interview en mars dernier, expliquant qu’il n’a pas eu le temps de se pencher sur la question. Beaucoup de langue de bois mais une présence confirmée par Andrés Muschietti, réalisateur de The Flash.

Sur Instagram, le cinéaste a posté une photo de l’emblématique logo des films de Tim Burton. Car si Michael Keaton incarne Batman comme Christian Bale, Ben Affleck ou encore Robert Pattinson, tous ont une approche différente. Costumes, logos, inspirations… Rien n’est similaire. Une différence justifiée au cinéma par l’existence d’un multivers, univers parallèles où existent plusieurs incarnations du vengeur masqué.

The Flash est attendu pour 2022

Ne vous attendez pas à voir The Flash en 2020 sur nos écrans, ou même l’an prochain. Le multivers du DCEU se met doucement en place, comme celui du MCU qui débute déjà avec Loki, prochaine série Disney+. The Flash est prévu sur nos écrans pour le 2 novembre 2022.

Le long-métrage ne se concentre pas sur le Bruce Wayne de Michael Keaton et n’est pas une suite à l’œuvre de Tim Burton. C’est bien Ezra Miller que l’on suivra dans le rôle du super-héros capable de courir à une vitesse folle. Michael Keaton est attendu pour être l’un des rôles secondaires. Mais un autre Chevalier Noir est attendu avec la présence de Ben Affleck ! L’homme a incarné plusieurs fois le héros, dont la dernière dans Zack Snyder’s Justice League.

Source : ComicBook