Android 15 : quelles fonctionnalités révèle la première Developer Preview ? voici comment l’installer

© Envato

Comme annoncé hier, la première version développeur d’Android 15 est là, la Developer Preview 1. Simultanément, Google dévoile le calendrier à venir pour la prochaine version de son système d’exploitation mobile. Une bêta publique arrivera au printemps, pendant que Google travaillera à la stabilité du système d’exploitation pour une sortie espérée en juin.

Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version d’Android ?

Tout d’abord, Android 15 apporte de nombreuses modifications sous le capot, notamment grâce à la mise à jour du Dynamic Performance Framework d’Android. Il permet aux smartphones de mieux répondre à la demande en ressources GPU, CPU et à leur relation avec les systèmes de refroidissement. Ce logiciel optimise également le fonctionnement des applications en tâches de fond, pour consommer moins d’énergie et ainsi préserver l’autonomie de l’appareil.

D’autres mises à jour concernent la protection de la vie privée, notamment des protections renforcées contre les logiciels malveillants présents dans les fichiers d’application. Android 15 comprend également la dernière version du “Privacy Sandbox”. Ce logiciel permet aux applications d’exploiter la publicité ciblée, tout en préservant la vie privée des utilisateurs sans l’emploi de cookies.

L’appareil photo reçoit aussi de belles améliorations. Les prévisualisations d’images dans la pénombre vont bénéficier d’un traitement pour les faire apparaître plus lumineuses. Ainsi la prévisualisation sera plus proche du résultat effectif de la photo, après l’application du post-traitement. De plus, les développeurs d’applications tierces peuvent désormais accéder aux commandes du flash pour en régler l’intensité.

Android 15 introduit également :

Le partage ou l’enregistrement partiel d’écran , pour viser seulement une fenêtre d’application.

, pour viser seulement une fenêtre d’application. La prise en charge des Universal Midi Packages (UMP) pour les applications mobiles de MAO.

(UMP) pour les applications mobiles de MAO. Une meilleure protection des fichiers grâce à FileIntegrityManager .

. La dernière version Android Health Connect qui permet de partager ses données de santé avec les applications.

Pour l’instant, aucun signe que les widgets sur l’écran de verrouillage feraient leur grand retour dans Android 15.

Attention, ce logiciel est une alpha. N’espérez pas l’employer sur votre smartphone principal. Comme son nom l’indique cette version est destinée aux développeurs qui voudraient essayer leur application sur le système d’exploitation, avant sa sortie publique. Pour l’instant, il n’est d’ailleurs disponible que sur les derniers smartphones de Google, à partir du Pixel 6. Les modèles plus anciens partent au placard de l’histoire.

Si vous avez un tel appareil à disposition et que vous souhaitez tout de même l’installer, il faudra vous rendre directement sur le blog Android de Google. Le site décrit en détails et en français la méthode pour une installation en configuration d’usine, qui efface toutes les données sur le téléphone.

À lire > Pourquoi votre grand-mère va adorer la nouvelle mise à jour Android 15 ?

En effet, nous aurions eu grand plaisir à vous décrire la méthode d’installation par une mise à jour over-the-air (OTA), plus simple. Mais en essayant d’y accéder, voici le message affiché par Google sur son site :

En raison d’un problème connu avec le chargement latéral d’images OTA dans la Developer Preview 1, nous avons temporairement désactivé les téléchargements d’images OTA jusqu’à ce que nous puissions résoudre le problème. Pour contourner ce problème, nous recommandons aux développeurs de flasher une image d’usine sur les appareils de test.

Visiblement Google a des soucis avec cette première version pour développeurs d’Android 15. Ce sera pour une prochaine fois.