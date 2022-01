OCS : The Gilded Age : la nouvelle série du créateur de Downton Abbey arrive ce soir

Julian Fellowes, créateur de la série Downton Abbey dont une deuxième suite en film arrive en mars, signe sa toute première série : The Gilded Age, une chronique des rivalités entre nouveaux riches et vieille élite dans le New York de 1880 à découvrir sur OCS.

The Gilded Age © HBO

Après le succès de Downton Abbey, Julian Fellowes entamera bientôt une nouvelle ère avec The Gilded Age, qui débarquera sur HBO (et donc OCS chez nous) dès ce soir. Et contrairement à Downton Abbey, cette nouvelle série se déroulera en Amérique, pendant une période rarement explorée de son histoire : les années 1880.

Pile à temps pour la première de la série, HBO a publié un synopsis pour The Gilded Age qui met en lumière les prémisses de la série ainsi que ses principaux acteurs.

Cette nouvelle série diffusée sur OCS se situe après la Guerre de Sécession aux États-Unis

L’âge d’or américain a été une période d’immenses changements économiques, de grands conflits entre les anciennes méthodes et les tout nouveaux systèmes, où d’énormes fortunes se sont créées et d’autres, perdues.

Dans le contexte de cette transformation, The Gilded Age commencera ses aventures en 1882 avec la jeune Marian Brook (Louisa Jacobson dans ses débuts à la télévision) quittant la Pennsylvanie rurale pour New York après la mort de son père pour vivre avec ses tantes Agnes van Rhijn (Christine Baranski de The Good Fight) et Ada Brook (And Just Like That de Cynthia Nixon).

À lire : Comparatifs sites de streaming : Netflix, Amazon, Disney, etc. quelles sont les meilleures offres de 2022 ?

Accompagnée de Peggy Scott, Marian, une écrivaine en herbe à la recherche d’un nouveau départ, se retrouve par inadvertance empêtrée dans une guerre sociale entre l’une de ses tantes, ses voisins prodigieusement riches et un impitoyable magnat des chemins de fer. Exposée à un monde au bord de l’ère moderne, Marian suivra-t-elle les règles établies de la société, ou forgera-t-elle sa propre voie ?

La série The Gilded Age sera disponible en US + 24 ce mardi 25 janvier 2022 en France, sur OCS. L’Opéra, Succession ou Euphoria : retrouvez également notre sélection des meilleures séries OCS à regarder en streaming.