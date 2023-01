The Last of Us 3 risque d’être annulé, le réalisateur fait paniquer les joueurs

En pleine promotion de la série The Last of Us, Neil Druckmann a été interrogé sur la sortie potentielle de The Last of Us Part 3. Alors que les joueurs attendent fiévreusement la suite du jeu, le réalisateur a confié que celle-ci était susceptible de ne jamais voir le jour.

The Last of Us part 2 sera-t-il le dernier volet © Naughty Dog

Neil Druckmann est aux anges, l’adaptation de son jeu vidéo est déjà un succès. Affairé à faire la promotion de la série The Last of Us, le réalisateur a été invité à s’exprimer sur l’arrivée potentielle de The Last of Us Part 3, la suite du jeu sorti en juin 2020. Alors que les joueurs la considèrent déjà comme acquise, le réalisateur a toutefois tenu à remettre les pendules à l’heure.

Auprès de BuzzFeed, il commence par rappeller que le prochain Last of Us sera un jeu multijoueur. “Vous pourrez entrer dans le monde de The Last of Us avec un ami et faire l’expérience de la tension et de la brutalité de cet univers”, détaille Druckmann. Et le scénariste de promettre une toute nouvelle histoire et un casting de personnages inédits.

Naughty Dog va-t-il sortir The Last of Us 3 ?

Questionné sur l’arrivée future d’un troisième volet de The Last of Us, le réalisateur explique que Naughty Dog est “très privilégié” d’avoir Sony comme éditeur car le studio est totalement libre dans ses choix artistiques. “Quand quelque chose réussit, les gens pensent que nous avons une énorme pression pour réaliser une suite. Ce n’est pas le cas”, explique Druckmann.

Ainsi, il précise que le studio peut tout à fait décider de mettre fin à l’aventure. “C’est à nous de décider si nous voulons continuer ou non”. Et d’expliquer que la décision sera conditionnée à l’écriture d’une histoire convaincante portant un message universel aussi fort que dans les deux premiers volets. “Si nous ne parvenons pas à écrire une telle histoire, nous disposons déjà d’une fin très forte avec la partie 2 et celle-ci refermera la saga”, assure le réalisateur.

Le mois dernier, le leaker réputé ViewerAnon avait révélé que The Last of Us 3 était entré en production. Ses informations étaient-elles galvaudées ? Ou Neil Druckmann nous envoie-t-il sur une fausse piste en remettant en cause la sortie d’un troisième volet ? Dans un autre entretien récent, le réalisateur avait déclaré qu’il y avait encore “plus d’histoires à raconter” dans l’e monde l’univers de The Last of Us, sans toutefois confirmer explicitement l’arrivée de The Last of Us 3.

Source : BuzzFeed