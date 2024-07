Le rachat d’Activision Blizzard pourrait être annulé à cause du Xbox Game Pass

Crédit : Envato

La semaine dernière, Microsoft annonçait une refonte complète du Xbox Game Pass, qui s’accompagne surtout d’une augmentation des prix. Cette nouvelle hausse est déjà effective chez certains, avec jusqu’à 3 euros supplémentaires à débourser par mois, ainsi que la disparition de la formule Console au profit d’une formule plus dépouillée.

Ce n’est pas du goût de la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis. Le gendarme des entreprises du pays estime qu’avec cette hausse des prix, Microsoft a brisé ses promesses, formulées durant la longue période de rachat d’Activision Blizzard. C’est pourquoi la FTC vient de demander à la justice américaine de suspendre la fusion.

La FTC s’oppose aux augmentation de prix du Xbox Game Pass

Dans le dossier juridique déposé devant une cour d’appel, la FTC affirme qu’avec le nouvel abonnement Standard au Xbox Game Pass, Microsoft introduit “un produit dégradé“. Pour qu’un utilisateur de l’abonnement Console puisse conserver la disponibilité des jeux au jour de leur sortie, il devra “payer 81 % de plus en passant au ‘Game Pass Ultimate‘”. Pour ceux qui ne sont pas prêts à payer, il faudra passer à la formule Standard, qui “coûte toujours 36 % de plus et ne permet pas d’accéder aux sorties day one”.

Cette plainte s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus vaste menée par la FTC contre la fusion de Microsoft et d’Activision Blizzard. Celle-ci était actée en octobre dernier, après un feuilleton légal interminable devant les autorités de la concurrence du monde entier. Il est maintenant peu probable que le rachat soit annulée : les deux entreprises sont désormais intimement liées et pas plus tard qu’en janvier, Microsoft procédait à des coupes dans les effectifs.

Mais la FTC ne lâche pas l’affaire. Il faudra un jugement devant les dernières instances judiciaires des Etats-Unis pour que le gendarme de la concurrence ne cesse de batailler. Visiblement, ses dirigeants sont convaincus que la propriété de l’éditeur place, ou va placer Microsoft dans une position de monopole, peu importe les promesses formulées de ne pas faire de Call Of Duty une exclusivité sur Xbox.

Une chance existe toujours que le juge donne raison à la FTC et qu’Activision Blizzard ne soit contraint de quitter le giron de Microsoft. L’augmentation de prix du Xbox Game Pass pourrait déjà aller dans ce sens. La FTC note en effet que “les augmentations de prix et la dégradation des produits, combinées à la réduction des investissements de Microsoft dans la production et la qualité des produits par le biais de licenciements” sont des signes distinctifs “d’une entreprise exerçant un pouvoir de monopole après la fusion“.