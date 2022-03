PS5 : The Last of Us, Ghost of Tsushima 2… des leaks dévoilent les futures exclus

Selon deux leakers, la PlayStation 5 aura le droit prochainement à plusieurs exclusivités notables. Un second volet de Ghost of Tsushima aurait ainsi été validé. Et Sony prévoirait également de lancer de nouvelles itérations de The Last of Us dans l’attente d’un troisième opus.

Ellie dans The Last of Us – Crédit : Naughty Dog

Qu’est-ce que réserve Sony aux heureux détenteurs de la PS5 ? Alors que le dernier The Last of Us est sorti il y a deux ans, Naughty Dog n’est pas près de lancer un troisième opus. Mais d’après les informations du leaker Tom Henderson, généralement bien rencardé, plusieurs titres basés sur la franchise sont « quasiment achevés et pourraient sortir fin 2022, début 2023 ». L’informateur ne précise toutefois pas leur nature.

Si l’on se fie aux précédentes rumeurs, un remake du premier titre serait notamment prévu. Un moyen d’accompagner comme il se doit la sortie de la série HBO sur Last of Us qui devrait débouler l’année prochaine. Qui plus est, un jeu Last of Us multijoueur est également en cours d’élaboration, comme l’avait confirmé Naughty Dog par l’entremise d’une offre d’emploi.

Ghost of Tsushima 2 : les grandes manœuvres auraient commencé

Par ailleurs, les aficionados de Sucker Punch peuvent se frotter les mains. À en croire les indiscrétions du leaker AccountNGT, le studio aurait reçu l’aval de Sony pour lancer le chantier de Ghost of Tsushima 2. Soit la suite du titre d’action en monde ouvert plongeant les joueurs dans le Japon féodal, aux prises avec les Mongols. Pour rappel, Ghost of Tsushuma a été un gros succès commercial. En effet, huit millions d’unités ont été écoulées, se félicitait Sony lors du dernier CES. Capitaliser sur ce succès semble ainsi plus que logique.

Du reste, le leaker évoque également l’arrivée future d’un nouveau volet de la série Infamous, le jeu de super-héros en monde ouvert. Un nouvel épisode Sly Cooper, le titre de plateformes mettant en vedette un raton laveur déluré, serait également en préparation. Autant de franchises qui sont très appréciés par la communauté. Évidemment, toutes ces informations sont non-officielles et doivent donc être considérées avec les pincettes de rigueur.

I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022