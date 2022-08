The Last of Us : casting, scénario, liens avec le jeu, que faut-il attendre de la série HBO ?

Le jeu vidéo The Last of Us, sorti en 2013, va avoir droit à son adaptation en série TV. Le synopsis est strictement le même que le premier jeu, même s’il y aura quelques différences. Casting, scénario, date de sortie possible : on vous dit tout à son sujet.

The Last of Us sur HBO © elilusionista.cl sur Instagram

Le jeu vidéo The Last of Us de Naughty Dog est sorti en 2013, sur PS3. Le jeu d’action-aventure a rapidement rassemblé une myriade de fans dévoués, captivés par son histoire centrée sur Joel et Ellie. Joel, un passeur, et Ellie, une adolescente, tentent de se frayer un chemin à travers les États-Unis dans un contexte post-apocalyptique.

Une infection a ravagé le pays, mais Ellie est immunisée et pourrait éventuellement aider à trouver un remède. Le duo part à l’aventure, bravant tous les dangers sous la route, entre humains violents et créatures effrayantes infectées par des champignons.

Le jeu vidéo va être adapté en série télévisée, qui a enfin terminé son long tournage. Ce qui signifie que nous nous rapprochons un peu plus de sa date de sortie, prévue pour début 2023. Les acteurs de Game of Thrones Pedro Pascal et Bella Ramsey incarneront le célèbre duo du jeu vidéo, Joel et Ellie, avec Anna Torv, Gabriel Luna, Nick Offerman et Merle Dandridge pour compléter le casting.

Ci-dessous, nous avons rassemblé absolument tout ce qu’il y a à savoir sur la série HBO : le casting, l’intrigue et bien plus encore.

Quelle date de sortie pour la série The Last of Us ?

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte pour la série The Last of Us, même si HBO a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que la série sorte sur nos écrans avant 2023 au plus tôt. Une fenêtre de sortie confirmée par Casey Bloys, directeur du contenu de HBO Max, au Hollywood Reporter.

Le tournage s’est terminé au Canada en juin 2022 après un tournage de 13 mois qui avait commencé en avril 2021. Le plateau avait temporairement transformé la ville de Calgary, à Alberta, en un cauchemar dystopique. La série avait été annoncée en 2020 par Sony et HBO.

Pedro Pascal en tant que Joel, Bella Ramsey en tant qu’Ellie

La série The Last of Us a son Joel : Pedro Pascal, que l’on avait retrouvé dans The Mandalorian. Troy Baker, le doubleur officiel de Joel dans le jeu vidéo, avait donné son sceau d’approbation. « This IS the way. Soutien total. Point final. J’ai hâte que tu me montres une facette de Joel que je n’ai jamais connue, Pedro », avait-il posté sur Instagram.

Pedro Pascal (Joel) © HBO

L’acteur a révélé qu’il n’avait pas joué aux jeux vidéo, mais n’ayez crainte, c’est pour une bonne raison. « J’ai trouvé Joel si impressionnant, l’ensemble visuellement incroyable. Et puis j’ai eu peur de vouloir trop imiter, ce qui, je pense, pourrait être juste dans certaines circonstances, puis une erreur dans d’autres. Je voulais donc juste créer une distance saine » avait-il dit, à GQ.

Bella Ramsey (Ellie) © HBO

Pascal sera rejoint par une autre ancienne de Game of Thrones, Bella Ramsey, dans le rôle d’Ellie. Avec son rôle de Lady Lyanna Mormont, adorée des fans, Ramsey avait déjà prouvé qu’elle était plus que capable de voler la vedette en jouant un personnage féroce et confiant. Précisons toutefois que la série « ne sera pas le nouveau Game of Thrones », selon HBO.

Quel casting pour la série The Last of Us ?

Gabriel Luna incarnera Tommy, le frère cadet de Joel. L’acteur avait été aperçu dans Terminator: Dark Fate, True Detective ou encore Marvel’s Agents of SHIELD. Pendant ce temps, Merle Dandridge jouera le leader des Fireflies, Marlene. Dandridge avait joué son rôle dans le jeu vidéo. C’est grâce à Marlène que Joel et Ellie se rencontrent. Les acteurs du jeu de Joel et Ellie, Troy Baker et Ashley Johnson, apparaîtront également dans des rôles encore non divulgués. Le doubleur de Tommy dans les jeux, Jeffrey Pierce, jouera un personnage original du nom de Perry.

Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) © HBO

Nico Parker jouera la fille de Joel, Sarah. Vous l’avez peut-être vue dans la série HBO sortie en 2020, The Third Day, dans laquelle elle a joué Ellie (pas cette Ellie) dans trois épisodes. Nick Offerman jouera Bill (en remplacement de Con O’Neill en raison d’un conflit d’horaire) et Murray Bartlett jouera Frank. Le couple est décrit dans Deadline comme deux survivants vivant seuls dans leur propre ville isolée.

Anna Torv jouera Tess, l’amie de Joel et contrebandière qui a aidé Joel et Ellie à rejoindre les Fireflies. Tess sera un personnage récurrent de la série, alors, attendez-vous à ce qu’elle joue un rôle majeur dans plus d’un épisode. Storm Reid jouera Riley, laissant entendre que la série adaptera des parties du DLC Left Behind.

Un personnage mystérieux, du nom de M. Adler, sera joué par Brad Leland. Lamar Johnson jouera Henry, tandis que Kevionn Woodard jouera son frère Sam. Joel et Ellie rencontrent les frères à Pittsburgh dans le jeu, mais les rencontreront en se cachant à Kansas City dans la série. Pendant ce temps, Elaine Miles et Graham Greene joueront deux nouveaux personnages : Florence et Marlon.

Quant aux autres rôles, Neil Druckmann en a répertorié une grande partie sur Twitter. Maria est là, tout comme un personnage expurgé de quatre lettres, qui pourraient très bien être Abby, membre du WLF et l’un des personnages principaux The Last of Us Part II…

Quelles différences entre les jeux et la série The Last of Us ?

Jusqu’à présent, seul un synopsis a été officiellement révélé par HBO qui est strictement le même que celui du premier jeu. Le voici.

L’histoire se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous les deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie. HBO

Comme l’a révélé The Hollywood Reporter début mars 2020, la série couvrira les événements du jeu original avec la possibilité de contenu supplémentaire basé sur la suite, Part II.

Le cocréateur de la série, Craig Mazin (qui s’était tout justement occupé de Tchernobyl) a toutefois laissé entendre que la série The Last of Us pourrait être une version « plus définitive » de l’histoire du jeu. « Les changements que nous apportons sont conçus pour remplir et étendre les choses, non pour les défaire, mais plutôt pour les améliorer » avait-il confié. Dans la même interview, il a ajouté que la série télévisée inclura un moment qui n’est pas dans les jeux, mais qui laissera les téléspectateurs bouche bée.

The Last of Us, la série © HBO

En revanche, Bella Ramsey, qui joue Ellie, a indiqué que l’histoire de la série sera différente de celle du jeu. « Elle explore différentes voies qui n’ont pas été tellement explorées », avait déclaré l’actrice. Une vidéo du tournage pendant lequel Joel attend que la jeune Ellie se faufile dans une ouverture pour lui ouvrir une porte avait notamment fait parler d’elle pour ses similitudes avec le jeu.

Le directeur de la création de The Last of Us, Neil Druckmann, a brièvement évoqué les défis liés à la transmission de l’histoire du jeu à HBO dans une interview avec EW. « Vous devez comprendre comment la série communique des idées ou raconte des histoires. En supprimant l’interactivité de l’histoire, comment la rendez-vous unique pour cet autre média ? C’est un défi intéressant » avait-il confié.

Il ne s’agira pas d’une mini-série de style Tchernobyl, mais plutôt d’une mini-série qui s’étendra sur plusieurs années, selon plusieurs sources. La première saison devrait durer 10 épisodes. On ne sait pas encore si elle couvrira l’intégralité des événements du premier jeu, ou non.

The Last of Us : les bandes-annonces

Jusqu’ici, seul un très court teaser de la série The Last of Us a été publié par HBO, le 22 août 2022. Le voici.