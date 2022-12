The Last of Us 3 : les premières informations dévoilées, le jeu est en route !

Deux ans après la sortie du dernier opus, les informations autour de The Last of Us 3 étaient inexistantes. Mais un leaker réputé vient de lâcher une bombe : oui, Naughty Dog planche activement sur The Last of Us 3. Une excellente nouvelle pour les fans qui attendent fiévreusement l’arrivée de cette suite.

The Last of Us est l’un des grands chefs d’oeuvre de la PlayStation. Et nous allons continuer à en entendre parler pendant un bon bout de temps. Le jeu de survival horror fait ainsi l’actualité ces derniers jours, une nouvelle bande-annonce de la série The Last of Us ayant été diffusée par HBO. Qui plus est, la sortie du portage PC de The Last of Us a enfin été annoncée, neuf ans après la sortie du jeu initial. Au milieu de cette actualité brûlante, les première informations sur The Last of Us 3 ont fuité.

Pour rappel, The Last of Us Part II est sorti en juin 2020. Son dénouement laissait ouvert en grand le champ des possibles pour une suite. Mais depuis, nous n’avions rien à nous mettre sous la dent. Heuresement, l’insider ViewerAnon vient de sortir du bois en lâchant un gros scoop. Ce leaker est considéré comme une source fiable, ayant notamment divulgué des détails sur la série HBO qui se sont avérés véridiques. On peut donc prendre très au sérieux ses révélations.

The Last of Us 3 est dans les cartons !

D’après ses informations, le prochain jeu de Neil Druckmann (réalisateur et scénariste des deux premiers volets) n’est autre que The Last of Us 3. Le titre serait ainsi en cours de production à l’heure où nous écrivons ces lignes. ViewerAnon s’attend également à ce que Factions, le spin-off multijoueur de The Last of Us, arrive en premier.

Évidemment, le chantier du troisième volet n’est pas près de s’achever. Il faudra encore attendre plusieurs années avant de découvrir le résultat final sur PS5. Mais la fuite de sa mise en production devrait rassurer les fans de la première heure qui craignaient que Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment aient abandonné l’idée. Au vu du succès de la franchise, il aurait été bête de se passer d’une telle poule aux œufs d’or.