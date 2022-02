The Last of Us : la série change un énorme élément du jeu

La pandémie de The Last of Us n’a pas la même date dans les jeux et dans la série à venir sur HBO Max. Un changement dévoilé par Naughty Dog.

The Last of Us change son lore – Crédit : HBO/Naughty Dog

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L’époque où les adaptations cinématographiques des jeux faisaient plus grincer des dents qu’autre chose. Mais les studios maîtrisent désormais la formule comme l’atteste le succès de Sonic au cinéma avec un second long-métrage en chantier. Plusieurs autres films arrivent : Uncharted, Mario, etc. Le petit écran n’est pas en reste avec Halo sur Paramount+ et The Last of Us sur HBO. La seconde citée partage déjà de premières photos et aujourd’hui, une information sur son lore. On apprend que la date de l’épidémie virale a été modifiée… Mais pourquoi ?

Dix années d’avance sur les jeux

Fun fact: HBO's The Last of Us will change its outbreak year from 2013 to 2003 meaning – the events of TLOU will take place in 2023 instead of 2033. I wonder why this change was made? 🤔#TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/CdBy0QO6ML — NaughtyDogInfo | News (@NaughtyDogInfo) February 1, 2022

Le compte Twitter de Naughty Dog dévoile un changement majeur pour la série The Last of Us. On découvre que l’épidémie virale débute en 2003 contre 2013 dans le jeu. Pour rappel, le joueur contrôle Joël dans un monde post-apocalyptique située en 2033 dans le premier épisode vidéoludique soit un écart de 10 années. Ce bouleversement interroge beaucoup les fans. La série The Last of Us se démarque-t-elle et n’aura pas sa place dans le lore de la franchise ?

Pour le moment, Naughty Dog n’explique pas ce gros changement de temporalité. On parle tout de même de 10 ans ! Rappelons que Pedro Pascal, l’interprète du Mando dans The Mandalorian, incarne Joel. Bella Ramsey est Ellie, repérée dans Game of Thrones. Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us, occupe la place de producteur exécutif. Craig Mazin, à l’origine de la série Chernobyl saluée sur HBO, dirige cette adaptation.

En revanche, on sait que la série The Last of Us se déroule entre les deux épisodes vidéoludiques. Les spectateurs découvriront les événements à ce moment de la trame et le lien unissant Joel et Ellie.

Source : ScreenRant