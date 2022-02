The Last of Us : la série sortira en 2023 et « ne sera pas le nouveau Game of Thrones » selon le patron d’HBO

L’une des séries à venir les plus attendues est The Last of Us, basée sur le jeu sorti en 2013 qui porte le même nom. Le directeur d’HBO, dans une interview à Deadline, a enfin apporté de plus amples détails quant à sa fenêtre de sortie et sa plateforme de diffusion. Il a aussi brusquement souhaité faire retomber la hype.

S’il y a bien une série qui fait trépigner les fans d’impatience, c’est la série HBO The Last of Us, basée sur le jeu éponyme sorti en 2013 sur PS3. Le directeur d’HBO, dans une interview à Deadline, a enfin donné de plus amples détails quant à sa fenêtre de sortie et sa plateforme de diffusion. Mais il a aussi brusquement balayé la hype autour de la série en disant qu’elle ne sera pas au niveau de Game of Thrones.

En effet, HBO n’a pas encore fixé de date précise de première pour la série, qui mettra pour rappel en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, avec Craig Mazin de Tchernobyl et le créateur de la franchise Neil Druckmann à la réalisation. Mais donner une fenêtre de sortie, c’est déjà pas mal.

The Last of Us sortira en 2023 sur HBO Max, mais il ne faut pas s’attendre au nouveau Game of Thrones

Basé sur le jeu vidéo moult fois primé de Naughty Dog, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne par un virus mortel. Joel (Pedro Pascal), un survivant endurci, est embauché pour faire passer Ellie (Ella Ramsey), une jeune fille de 14 ans, hors d’une zone de quarantaine oppressive vers les Fireflies (Lucioles en VF), une organisation qui recherche un remède.

On espérait tous que la série The Last of Us ne sorte d’ici à la fin de l’année 2022, mais tous les fans du jeu vidéo devront attendre un peu plus longtemps. « Ça ne sera pas diffusé en 2022, car ils tournent toujours au Canada. J’imagine que vous le verrez en 2023 », a déclaré Casey Bloys, le directeur du contenu de HBO et de HBO Max, à Deadline.

Mais dans son interview, le grand patron d’HBO a soudainement décidé de faire retomber la hype d’un revers de main, lorsque le journaliste lui a demandé si la série pourrait être le prochain Game of Thrones de HBO. « Non et il n’y aura pas de prochain Game of Thrones », a-t-il brusquement répondu. « Je suis dans l’industrie depuis assez longtemps pour savoir quelle série sera la prochaine Sopranos, laquelle sera la prochaine Game of Thrones ou laquelle sera la prochaine Succession. Cette série ne sera pas le nouveau Game of Thrones, et il n’y en aura jamais » a-t-il indiqué.

On s’accroche à ce qu’on peut : le grand patron a toutefois donné quelques petits détails encourageants. « J’ai vu les premiers épisodes et je suis très excité » a déclaré Bloys. « Craig a fait Tchernobyl pour nous, franchement, c’est un scénariste et réalisateur fantastique. Ce que j’ai déjà vu a l’air incroyable, je suis réellement enthousiaste » a-t-il ajouté. « Mais ce ne sera pas en 2022 » a-t-il néanmoins répété.

Source : Deadline