The Mandalorian : Comment Moff Gideon a obtenu le sabre noir ?

The Mandalorian commence à établir des liens audacieux avec l’univers plus large de Star Wars. Avec l’arrivée de Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze a été représentée en live-action pour la première fois, après avoir joué des rôles clés dans les séries animées. Bo-Katan cherche à obtenir son sabre noir depuis le départ. Et si en croit les confidences de la star, la série donnera bientôt davantage de détails sur le précieux objet. Elle revient également sur le rôle de Moff Gideon dans cette quête.

Comment Bo-Katan a obtenu le sabre noir ? – Crédit : Disney +

La comédienne est longuement revenue sur le sujet, dans une récente interview. Elle promet que The Mandalorian livrera bientôt toutes les réponses aux fans du programme.

The Mandalorian : Les confidences de Sackhoff sur le sabre noir

La scène trouve une résonance particulière dans la mémoire de l’actrice. « Je criais devant ma télévision. On sent qu’il n’a même pas l’air bien de le tenir » confie Sackhoff. L’arme est plus qu’un trophée pour Bo-Katan. Elle représente un symbole de fierté, de pouvoir et de leadership pour sa faction guerrière.

Dans le dernier épisode, Sabine reprend le sabre noir et l’offre à Bo-Katan, héritière légitime du trône de Mandalore. Mais tout le monde se demande encore comment Moff Gideon a pu mettre la main sur ce dernier.

« Il y’a un nombre important de théories sur le sujet. Mais nous allons bientôt tout découvrir. Vous devez juste attendre un peu. En tant que fan de la série, je déteste les spoilers. Voilà pourquoi je ne dévoile rien sur les réseaux sociaux. Je veux que les fans vivent pleinement le moment en le voyant pour la première fois » ajoute également l’actrice phare du programme.

Si les fans du programme sont des inconditionnels du personnage de Bo-Katan, personne ne la connaît mieux que Sackhoff. Mais les deux parties pourraient être surpris de la direction du personnage. La comédienne dévoile d’ailleurs quelques indices à ce sujet. « Tout ce qu’elle fait à un but précis. Je pense que tout cela est nouveau pour elle. Elle est devenue leader mais son ego pourrait se retourner contre elle » affirme l’actrice.

Les fans de The Mandalorian obtiendront donc bientôt toutes les réponses à leurs questions ! Et ils pourront en savoir davantage sur Bo-Katan avec l’annonce d’un spin-off centré sur le personnage !

Source : Comicbook