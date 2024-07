The Acolyte : pourquoi le sabre laser de Sol devient subitement rouge

La saison 1 de The Acolyte vient de se refermer sur son huitième épisode. Outre l’intrigue principale, ce chapitre ultime met en scène un processus cher aux manipulateurs du côté obscur : le “saignement” des sabres laser. Explications.

Après huit épisodes, la première saison de The Acolyte est désormais achevée. Celle-ci nous a transportés près d’un siècle avant La Menace Fantôme, époque de paix apparente où des forces obscures émergent dangereusement. En sa qualité de préquelle, la série donne des éléments d’explication sur les Sith, que les Jedi pensaient disparus depuis “un millénaire”. C’est d’ailleurs la première fois qu’une œuvre en live action est racontée du point de vue des manipulateurs du côté obscur.

Ce qui suit comporte des spoilers sur le dernier épisode de la série The Acolyte. Passez votre chemin si vous ne l’avez pas encore visionné. Cet ultime chapitre nous ramène sur Brendok, là où tout a débuté. Osha apprend que Sol a bel et bien tué sa mère, lui cachant la vérité pendant toutes ces années. Sous le choc de ses révélations, la jeune femme entre progressivement dans une colère noire. Refusant d’entendre les justifications vaines de son mentor, elle le fait taire avec un étranglement de Force.

Saignement des sabres laser : l’acte de colère Sith ultime a été mis en scène dans The Acolyte

Alors que Sol s’étouffe, la caméra nous plonge dans les entrailles de son sabre laser qu’Osha avait ramassé quelques secondes plus tôt. On constate alors que le Cristal Kyber (composant sensible à la Force qui alimente les sabres) passe du bleu au rouge. Il s’agit d’un saignement, une technique Sith bien connue des connaisseurs du lore qui n’avait toutefois jamais été dévoilée en prise de vues réelles.

Comme l’explique le Star Wars Wiki, un pratiquant du côté obscur peut obtenir un éclat rouge en déversant toute sa haine et sa colère dans le Cristal Kyber. Une fois corrompu, ce dernier se met à saigner et devient rouge. Dans le lore, les Sith volent les sabres laser de Jedi après les avoir assassinés, un acte contre-nature qui leur permet de rougir le cristal. Un tel processus est bien à l’œuvre dans The Acolyte quand Osha étrangle Sol.

Une fois que Sol s’éteint, Qimir pose sa main sur l’épaule de la jeune femme. Cette dernière allume brusquement le sabre laser qui passe alors subitement du bleu au rouge. De quoi symboliser le passage d’Osha vers le côté obscur. L’ancienne padawan acceptera d’ailleurs ensuite de rejoindre Qimir qui se chargera d’effacer la mémoire de Mae, évitant ainsi que les Jedi l’utilisent pour les retrouver.

Alors qu’une saison 2 est déjà en chantier, plusieurs arcs scénaristiques se dessinent. La série doit encore expliquer comment Mae et Osha ont été créées à partir de la Vergence de Force de Brendok. Elle pourrait également mettre en scène la trahison que Qimir prépare pour s’accaparer le pouvoir avec la complicité de sa nouvelle acolyte, Osha.

La saison 2 pourrait ainsi se focaliser sur Dark Plagueis et sa capacité à créer la vie. Le maître de Palpatine (et probablement de Qimir) apparaît d’ailleurs fugacement au début de l’épisode 8, preuve de son importance dans l’intrigue.