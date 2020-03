The Mandalorian : Rosario Dawson jouerait le rôle d’Ahsoka Tano

Les bruits de couloirs se font de plus en plus insistants autour de l’arrivée de l’actrice Rosario Dawson au casting de la seconde saison de The Mandalorian. Elle y interpréterait le rôle de Ahsoka Tano.

Crédits : Lucasfilm

Révélée au grand public pour son rôle dans Men in Black II en 2002, Rosario Dawson passe aisément du petit au grand écran. Elle semble bien avoir été recrutée par les équipes de Lucasfilm pour la nouvelle saison de The Mandalorian, rendant les fans extatiques.

Ahsoka Tano pour la première fois en version Live ?

Rosario Dawson a acquis une belle notoriété aussi bien au cinéma qu’à la télévision suite à des films comme Le Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino, Sin City de Robert Rodriguez ou la 25e heure de Spike Lee et plus récemment Zombieland Double Tap. Sur le petit écran, elle est connue principalement pour son rôle de Claire Temple, l’infirmière de Daredevil que l’on a ensuite vue dans Luke Cage, Iron Fist et The Defender. Elle avait même prêté sa voix à Batgirl dans le film LEGO Batman.

L’arrivée de Rosario Dawson dans l’univers Star Wars a été rapportée par le site Slashfilm et a été ensuite confirmée par diverses sources internes. Toutefois, aucun commentaire n’est parvenu de Lucasfilm pour confirmer ou infirmer l’information. Elle y jouerait le rôle de Ahsoka Tano, l’apprentie d’Anakin Skywalker que l’on a pu découvrir dans le film Star Wars : The Clone Wars, la série animée éponyme et Star Wars Rebels. Si sa voix se fait entendre dans L’Ascension de Skywalker, elle n’est encore jamais apparue en version live.

Sa large connaissance de la Force et de l’univers des Jedi et particulièrement de Yoda, et donc de l’importance de bébé Yoda, apporterait d’énormes changements à The Mandalorian. Il est toutefois trop tôt pour s’extasier de la nouvelle. Il faudra probablement attendre plusieurs mois, et peut-être même la première bande annonce à l’automne pour savoir si toutes ces sources disent vrai. Après tout, elle avait un temps été pressentie pour rejoindre la licence X-Men New Mutants, mais s’était finalement retirée du projet, l’histoire pourrait se répéter.

Source : Gizmodo