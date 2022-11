The Mandalorian : gros changements pour Moff Gideon dans la saison 3

Selon un nouveau rapport à prendre avec des pincettes, de gros changements pour Moff Gideon sont à attendre dans la saison 3 de The Mandalorian. On parle d’une nouvelle armure et d’une écriture plus nuancée.

Des changements seraient à attendre © Lucasfilm

The Mandalorian représente le plus gros succès pour Disney+. Une série se déroulant dans l’univers de Star Wars et popularisée par Baby Yoda qui aurait prochainement droit à son court-métrage sur la plateforme.

En attendant la saison 3 dont la date se précise, de nouvelles informations nous parviennent d’un site spécialisé de la franchise. Il semblerait que le personnage de Moff Gideon, incarné par Giancarlo Esposito, va avoir droit à de gros changements.

Une nouvelle armure pour l’antagoniste

Une nouvelle armure au programme ? © Lucasfilm

Moff Gideon, principal méchant de The Mandalorian, a droit à des améliorations pour la saison 3 selon ces rumeurs. On parle d’une nouvelle armure avec un coloris noir et rouge au rendez-vous. Cette tenue doit aussi comprendre un casque et un jetpack avec une esthétique qui rappelle celui des Mandaloriens. On noterait toutefois des variations comme un casque à six cornes et des trous pour des yeux rouges. Bien évidemment, Lucasfilm n’a pas commenté cette information qui reste donc à prendre avec des pincettes.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose d’officiel sur l’écriture de l’antagoniste dans la saison 3. Mais Giancarlo Esposito a laissé entendre que les fans verraient un côté plus doux et « vulnérable ».

Les motivations de Moff Gideon au cœur de l’intrigue ?

Une saison 3 attendue ©

La star de Breaking Bad précise toutefois les motivations de Moff Gideon. Selon lui, le personnage « a un agenda bien à lui […] Il a été le gardien d’une certaine partie de la galaxie. Pourquoi veut-il rassembler tous les gardiens ? Ne peut-il pas vivre en paix dans son petit coin de paradis ? Il doit y avoir une raison derrière ses motivations ».

Les fans vont devoir attendre février 2023 pour découvrir les épisodes supplémentaires de The Mandalorian. Une fenêtre officialisée par Lucasfilm sans plus de précision. Des sources proches de la productions parlent du 22 février même si Disney dément l’information.

Source : CBR