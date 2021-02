The Mandalorian : Lucasfilm cherche une nouvelle Cara Dune pour remplacer Gina Carano

Après de longs mois de polémique suite à des publications très controversées sur les réseaux sociaux, Gina Carano a finalement été licenciée par Disney et Lucasfilm. L’actrice a donc été évincée de la série The Mandalorian, mais le studio compte bien faire revenir son personnage.

Gina Carano dans le rôle de Cara Dune – Crédit : Lucasfilm

La fin de la saison 2 n’obligeait pourtant pas forcément les scénaristes à donner un avenir à Cara Dune. Mais elle est une héroïne populaire de The Mandalorian, et les showrunners n’avaient visiblement pas prévu de clore son arc narratif. Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm aurait décidé de confier le rôle à une nouvelle actrice, « à la fois pour l’histoire et pour des raisons de merchandising », précise le média. Depuis l’annonce de du licenciement de Carano, la marque Hasbro qui fabriquait des figurines à l’effigie de Cara Dune a immédiatement stoppé leur production.

Pour la remplacer dans la saison 3 de The Mandalorian, les fans de la série ont déjà quelques idées. Depuis quelques jours, ils proposent notamment de recruter Lucy Lawless, ancienne star de Xena La Guerrière. D’autres suggèrent l’actrice Lana Parrilla (Once upon a time), qui ressemble physiquement beaucoup à Gina Carano. Enfin, le nom de Don Cheadle a souvent évoqué sur les réseaux sociaux, simplement parce que l’acteur a remplacé Terrence Howard dans le rôle de James Rhodes dans le MCU. Quelques fans militent cependant pour le retour de Carano, mais leur pétition semble bien moins populaire que le #FireGinaCarano qui circule depuis des mois sur la toile.

Une nouvelle Cara Dune dans le spin-off Rangers of the New Republic ?

Carano avait également signé pour jouer dans Rangers of the New Republic, un spin-off de The Mandalorian entièrement consacré à son personnage. Lucasfilm n’a pas encore précisé si l’avenir de cette nouvelle série était compris. Le fait que l’actrice soit remplacée dans The Mandalorian est néanmoins peut-être un signe que le projet est toujours d’actualité.

Le nom de la remplaçante ne devrait plus tard à se faire connaître. Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian débutera en effet en avril prochain.

Source : The Hollywood Reporter