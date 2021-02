The Mandalorian : une pétition pour sauver Gina Carano

Indignés par le renvoi de Gina Carano de The Mandalorian, une horde de fans vient de lancer une pétition et somme LucasFilm de réintégrer la comédienne dans la série.

C’est une histoire qui commence à faire beaucoup de bruit. Après avoir tenu des propos inacceptables sur les réseaux sociaux, la comédienne Gina Carano s’est vue remerciée par LucasFilm. En cause : une publication à caractère antisémite et négationniste sur les réseaux sociaux. Très rapidement, le hashtag #virezginacarano s’est répandu comme une traînée de poudre sur la toile. Mais des fans ont décidé de voler au secours de Carano. Ils lancent une pétition pour réintégrer la comédienne dans le programme. Cette dernière compte déjà quelques milliers de signatures.

Baptisée Gardez Gina Carano, la pétition peine cependant à décoller et atteindre un nombre record de soutiens. Car une partie des fans a déjà trouvé la remplaçante idéale : Lucy Lawless, connue pour son rôle iconique de Xena La Guerrière.

Les propos tenus par Carano ne passent pas. « Les juifs ont été battus dans les rues par des voisins, des enfants. Les nazis n’y sont pour rien. ». Condamnée, la comédienne se voit donc privée de son rôle dans The Mandalorian. LucasFilm a rapidement répliqué dans un communiqué de presse mettant les choses au clair et affirmant qu’un retour de la comédienne est bien évidement inenvisageable.

« Gina Carano n’est plus employée par LucasFilm. Et il n’est certainement pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Ses publications sur les réseaux sociaux sont odieuses et inacceptables. On ne peut pas dénigrer les gens sur la base de leur identité religieuse ou culturelle » précise le communique officiel.

Mais Carano ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, la comédienne compte bien surfer sur cette vague médiatique pour développer ses propres projets. « J’envoie un message direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être montrés du doigt par une idéologie totalitaire. Je viens tout juste de faire entendre ma voix et je veux que cela inspire les autres à faire de même » témoigne la comédienne sur la toile.

Reste à savoir si Disney sera sensible à l’appel des fans pour intégrer Lucy Lawless dans la série et lui offrir le rôle de Cara Dune. Alors que le tournage de la saison 3 doit reprendre dans quelques semaines, les studios devront rapidement se prononcer sur le destin du personnage. Mais les amoureux du genre en sont convaincus : Lawless est celle qu’il faut pour prendre la suite de Carano ! « Écoutez-moi attentivement, si on castait Lucy Lawless dans la peau de Cara Dune, on vendrait encore plus de figurines. C’est tout ce que j’ai à dire, mais elle ferait vendre » écrit même un inconditionnel sur son compte Instagram.

