The Mandalorian : Quand reverra-t-ton Boba Fett dans la saison 2 ?

Depuis de longs mois déjà, les médias spécialisés annonçaient que le personnage de Boba Fett serait présent dans la saison 2 de The Mandalorian. Vendredi dernier, l’information a été confirmée. Le clone de Jango est en effet apparu à la fin de l’épisode 1. Mais son introduction n’est pour l’instant liée à aucune intrigue de la série. Cette apparition dans le Chapitre 9 ne pourrait donc être qu’un moyen de teaser les fans avant un retour plus concret en fin de saison.

Boba Fett de retour dans la saison 2 de The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm – Disney+

Le mystère entourant sa présence dans The Mandalorian reste pour l’instant entier. Comment Boba Fett a-t-il survécu au Sarlacc dans Le Retour du Jedi ? Qu’a-t-il fait ensuite pendant toutes ces années passées sur Tatooine ? Quel sera son rôle dans les aventures de Din Djarin et Bébé Yoda ? Toutes ces questions pourraient rester sans réponse pendant encore quelques épisodes.

Si l’on se fie à la bande-annonce, il semblerait que Mando visitera bien d’autres planètes que Tatooine. À la recherche d’autres mandaloriens pour l’aider dans sa quête, le chasseur de primes n’a plus grand-chose à faire sur la planète sur laquelle se trouve actuellement Boba Fett. À moins que ce dernier ne décide soudainement de s’aventurer vers d’autres contrées, il est fort possible que Mando et le clone de Jango ne se croisent que quelques épisodes plus tard.

Boba Fett n’aura qu’un rôle mineur dans la saison 2

Cette hypothèse collerait en outre parfaitement avec le parcours de la plupart des personnages secondaires de The Mandalorian. Dans la saison 1, le droïde IG-11, ou encore Greef Karga, ont tous deux étés introduits tôt dans la saison. Mais il a fallu attendre l’avant-dernier épisode pour les retrouver. Il ne serait donc pas surprenant que le personnage de Boba Fett ait droit au même traitement.

Cela confirmerait également les dires de plusieurs sources, qui affirment depuis mai dernier que le chasseur de primes n’aura qu’un petit rôle dans la saison 2, puis un rôle beaucoup plus important dans la saison 3. Son retour en fin de saison permettrait donc d’initier une nouvelle intrigue en fin de saison, qui pourrait sans doute servir de gros cliffhanger pour la suite. En attendant, The Mandalorian nous réserve bien d’autres surprises. Les fans attendant désormais avec impatience de découvrir la version live-action d’Ahsoka Tano, dont la présence a été confirmée par erreur par le compte Twitter de Disney+ Inde. Les épisodes de The Mandalorian seront diffusés cette année chaque vendredi jusqu’au 18 décembre prochain.

Source : SCREEN RANT