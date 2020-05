The Mandalorian : Boba Fett sera de retour dans la saison 2 avec Temuera Morrison

Crédits : US Embassy / CC BY – Dirk Vorderstraße / CC BY

Les fans de l’univers de George Lucas attendent le retour de Boba Fett depuis longtemps dans The Mandalorian, la série de Disney+. En novembre de l’année dernière, les passionnés de Star Wars étaient presque sûrs que Boba Fett ferait son apparition dans les épisodes de la saison 1. Le clone du célèbre chasseur de primes Jango Fett est l’un des Mandaloriens les plus connus. C’était donc logique qu’il fasse son retour dans la populaire série de Disney+. C’est bien un retour et non une arrivée puisque Boba Fett a été projeté dans la fosse du monstre des sables, le Sarlacc, par Han Solo dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi (1983).

Boba Fett sera interprété par Temuera Morrison dans la saison 2 de The Mandalorian

Cette nouvelle information inédite nous vient de The Hollywood Reporter qui a donc confirmé le retour de l’acteur Temuera Morrison dans l’univers Star Wars. C’est lui-même qui a interprété le rôle du « père » de Boba, Jango Fett, dans Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones (2002). Le chasseur de primes avait une armée de clones, mais il avait choisi d’élever Boba comme son fils.

Les internautes ont cherché en vain des indices de la présence de Boba Fett dans les épisodes de la saison 1. Certains pensaient le voir dans le décor ou même étant déguisé en personnage mystérieux. Pourtant, le chasseur de primes n’était pas du tout présent dans un seul des huit épisodes, à moins que la théorie des fans s’avère exacte. Si c’est le cas, Boba Fett aurait fait une apparition très mystérieuse à la fin du cinquième épisode : « Chapter 5 : The Gunslinger ».

Néanmoins, comme l’a précisé The Hollywood Reporter, Boba Fett aura juste « un petit rôle » dans la deuxième saison. Il ne faut donc pas s’attendre à le voir régulièrement pendant de longues périodes. La deuxième saison de la série Disney+ promet tout de même d’être impressionnante. En plus du retour de l’un des personnages cultes de la saga, le seigneur Sith Dark Maul sera lui aussi présent. Sans compter les nombreuses scènes de combats au Sabre Noir qui sauront ravir les fans. La saison 2 de The Mandalorian arrive en octobre prochain, donc il va falloir s’armer de patience jusque-là.

