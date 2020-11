The Mandalorian : Qui est vraiment la Dame Grenouille ?

The Mandalorian est de retour sur Disney+ et son dernier épisode a introduit un nouveau personnage très énigmatique : la Dame Grenouille.

Le Chapitre 10 de The Mandalorian fait beaucoup parler de lui sur la toile. Depuis sa diffusion, les fans de la série ne font que parler du comportement de Bébé Yoda, qui dévore les œufs de la Dame Grenouille en cachette. Certains affirment cependant qu’il ne les a pas vraiment mangés. Mais une question bien plus importante que ce débat anime les réseaux sociaux : qui est vraiment la mystérieuse Dame Grenouille ?

Malgré le fait qu’elle soit apparemment une espèce amphibien, la Dame Grenouille semble avoir survécu quelque temps dans le désert aride de Tatooine. Elle y était en effet déjà présente dans la saison 1. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la Dame Grenouille apparait brièvement dans le Chapitre 5 intitulé Le Mercenaire. Elle peut donc très bien vivre sur la terre, mais semble bien sûr apprécier les bains. Dans l’épisode, elle n’hésite d’ailleurs pas à prendre de gros risques pour profiter d’un petit jacuzzi naturel.

Étant donné son discours sur l’importance de préserver ses oeufs pour la survie de son espèce, on comprend qu’il reste peu de spécimens dans la galaxie Star Wars. De plus, la Dame Grenouille parle une langue que Din Djarin, pourtant capable de communiquer avec de nombreux extraterrestres et autochtones, ne comprend pas du tout. Elle ne semble pas non plus habituée à voyager puisqu’elle ne parle pas non plus la langue usuelle. Mais elle est tout de même capable d’utiliser un vieux droïde endommagé pour traduire ses paroles.

La Dame Grenouille de retour dans le prochain épisode

Hormis ces quelques indices très contradictoires, le mystère reste entier autour de la Dame Grenouille, dont le véritable nom et l’espèce ne sont même pas mentionnés dans la série. Une chose est sûre, le personnage semble déjà très populaire auprès des fans de The Mandalorian, qui espèrent la revoir dans les prochains épisodes. Leur vœu sera sûrement exaucé puisque la Dame Grenouille se trouve toujours aux côtés de Din Djarin à la fin du Chapitre 10. Sur Twitter, tous réclament le retour de « Frog Lady », qui semble avoir le temps d’un épisode volé la vedette à l’Enfant.

