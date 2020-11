The Mandalorian : Baby Yoda n’a pas réellement dévoré les œufs de la Dame Grenouille

Nouvelle théorie pour The Mandalorian ! Et si Baby Yoda n’avait pas dévoré les œufs de la Dame Grenouille, mais cherchait simplement à les protéger d’une catastrophe ?

Et si Baby Yoda était… bienveillant avec les œufs ? – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian propose sa saison 2 depuis le 30 octobre, à raison d’un épisode par semaine. L’occasion de possiblement obtenir des réponses, notamment à propos des origines de Baby Yoda et du Dark Saber. Et alors que le premier épisode s’autorisait un petit clin d’œil à la trilogie originale, le second fût l’occasion de découvrir que Baby Yoda aime beaucoup trop les œufs de grenouille. Diffusé le 6 novembre, ce dernier suit Din Djarin, le Mando, qui embarque dans son aventure une Dame Grenouille. Baby Yoda dévore alors ses précieux œufs, suscitant même… la colère de fans beaucoup trop sensibles. Pourtant, il s’agit là de CGI… Mais que ces grands inquiets se rassurent (un peu). Selon une théorie, Baby Yoda n’a pas digéré les œufs, il souhaitait les protéger. A prendre avec des pincettes, lorsque l’on connaît son appétit pour les grenouilles déjà illustré dans la première saison.

Baby Yoda, plus malin qu’on ne le pense ?

Baby Yoda est un petit glouton – Crédit : Lucasfilm

Baby Yoda a beau avoir 50 ans, son apparence est enfantine puisque l’espèce à laquelle il appartient peut vivre plusieurs centaines d’années. Mais les fans de The Mandalorian ont été surpris de découvrir que le bambin pouvait faire preuve de peu d’empathie en avalant les œufs de la Dame Grenouille. Mais selon une théorie partagée sur Wegotthiscovered, Baby Yoda ne les a pas digérés.

Je sais que certains d’entre vous ont été dérangés quand Baby Yoda mange les œufs de la Dame Grenouille. Dans notre discussion en direct, une personne a partagé une théorie amusante : le réservoir et les œufs seront détruits et l’enfants va les régurgiter façon David Blaine (ndlr : prestidigitateur et illusionniste américain), car il s’avère qu’il ne les mangeait pas réellement mais les protégeait.

Alors, évidemment, cette théorie est extrêmement tirée par les cheveux. Mais si le spectateur s’avère avoir tapé juste, Baby Yoda sera alors pardonné par les fans qui ne digèrent pas que le bambin ait dévoré les enfants de la Dame Grenouille.

En attendant de savoir si cette théorie est avérée, la saison 2 de The Mandalorian poursuit sa diffusion. Les spectateurs pourront s’attendre au retour de Boba Fett, personnage emblématique de Star Wars. Le chasseur de primes a finalement survécu à sa chute dans la gueule du Sarlacc dans l’épisode VI.

Source : Wegotthiscovered