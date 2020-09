The Mandalorian saison 2 : Mando et Moff Gideon s’affronteront dans une « bataille emblématique »

Le mystérieux vilain Moff Gideon se retrouvera face à face avec Mando dans une scène qui s’annonce « emblématique», a promis l’acteur Moff Gideon dans une récente interview. Mais leur affrontement ne sera pas seulement physique.

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans la saison 1 de The Mandalorian – Crédit : Disney+

Évoquant l’avenir de son personnage dans la saison 2 de The Mandalorian, Giancarlo Esposito déclare : « Je vais affronter Mando. C’est une bataille emblématique. Je veux aussi le désarmer mentalement. ». Teasant un peu plus les fans sur le mystère qui plane sur les véritables intentions de Gideon, l’acteur poursuit : « Qui sait ? Il y a peut-être une opportunité de l’amener à se battre pour moi. Vous pensez peut-être que je suis un méchant, mais j’essaie d’exploiter de l’énergie et des pouvoirs pour aller sur un chemin qui pourrait être le meilleur pour tous. Vous aurez l’occasion de le voir être un peu diplomate et plus manipulateur. ».

Qui est vraiment Moff Gideon ?

Mando se retrouvera-t-il donc au service de Gideon après que ce dernier ait réussi à le manipuler ? Les propos d’Esposito ouvrent en tout cas la porte à cette possibilité. L’acteur semble également vouloir dire que son personnage n’est peut-être pas aussi sombre qu’on le pensait dans la saison 1.

Après tout, cette dernière n’a pas révélé grand-chose sur le profil de Moff Gideon. Le vilain a en effet été introduit en fin de saison. On sait simplement qu’il est prêt à tout pour récupérer Baby Yoda, mais on ignore quelles sont ses intentions envers l’Enfant. À la fin du dernier épisode, un nouveau mystère est venu s’ajouter au personnage. On découvrait en effet Moff Gideon est en possession du célèbre Sabre Noir, arme légendaire du peuple Mandalorien. Giancarlo Esposito a néanmoins déjà promis que les liens entre son personnage et le Sabre seraient expliqués dans la saison 2 de The Mandalorian. Il a ajouté que l’arme était un élément clé pour comprendre l’histoire de Gideon.

Avec toutes ses déclarations, Esposito a un don pour faire spéculer les fans sur la suite de la série. Mais l’attente est bientôt terminée. La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée à partir du 30 octobre prochain sur Disney+.

