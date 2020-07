The Mandalorian : les liens entre le Sabre Noir et Moff Gideon seront expliqués dans la saison 2

Giancarlo Esposito, interprète du grand vilain de la série The Mandalorian, a confié que la saison 2 révélerait les liens entre Moff Gideon et le Sabre Noir. Ce dernier serait intimement lié au passé du méchant.

Dans une interview avec le magazine Deadline, Giancarlo Esposito a donné quelques indices sur les mystères qui entourent son personnage Moff Gideon. L’acteur a révélé que la saison 2 reviendrait particulièrement sur le Sabre Noir, dont le destin expliquera beaucoup de choses sur l’histoire du vilain de The Mandalorian.

Crédit : Disney+

Il y a quelques mois, Esposito avait déclaré que la saison 2 de The Mandalorian regorgerait de combats au Sabre Noir. L’acteur avait même confié en avoir cassé plusieurs pendant le tournage. Mais le fameux Sabre ne sera pas présent que dans les combats. La prochaine saison de la série Star Wars devrait en effet lever le mystère sur le passé du sabre, et surtout expliquer comment il s’est retrouvé dans les mains de Gideon.

Le passé de Moff Gideon et du Sabre Noir révélé

« Vous aurez l’explication de cette arme ancienne au monde moderne, un monde dévasté. D’où vient ce sabre et comment a-t-il été ressuscité ? C’est une clé de notre deuxième saison. », annonce Esposito. Il poursuit en révélant que l’histoire du Sabre Noir nous fera également découvrir celle de Moff Gideon lui-même. « Le sabre est une clé du passé de Moff Gideon, qui a peut-être beaucoup à voir avec d’où il vient et son désir de construire une planète et de la rassembler. ».

L’acteur ne précise pas de quelle planète Star Wars il s’agit. Le Sabre Noir est une arme Mandalorienne, qui est passée entre les mains de plusieurs héros mandaloriens. Sa dernière détentrice connue avant Gideon est Bo-Katan. Se pourrait-il que Moff Gideon souhaite rebâtir la planète Mandalore grâce à Baby Yoda et au Sabre Noir ? Toutes les théories sont envisageables. Certains fans ont même imaginé retrouver à l’écran Luke Skywalker, qui selon la règle de l’héritage, pourrait être le propriétaire légitime du célèbre sabre.

Toutes ces questions auront bientôt leurs réponses, puisque la saison 2 de The Mandalorian sera diffusée comme prévu en octobre prochain sur Disney+.

The Mandalorian : la saison 3 de la série Star Wars est en cours chez Disney+

Source : Flickering Myth