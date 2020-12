The Mandalorian : toutes ces questions auxquelles la saison 3 devra répondre

Cette deuxième saison de The Mandalorian a été riche en action et en révélations. Ces dernières soulèvent cependant de nouvelles interrogations, qui on l’espère, seront éclaircies dans la suite de la série. Si vous n’avez pas encore vu le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, nous vous recommandons de ne pas lire la suite de cet article.

Les adieux entre Din Djarin et Grogu – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Le Chapitre 16 a vu Mando triompher sur Moff Gideon. Après l’avoir vaincu en duel, le grand vilain se retrouve prisonnier de Din Djarin et sa troupe. Alors que tous sont absorbés par l’arrivée du mystérieux Jedi à bord du vaisseau, Gideon tente de tuer l’Enfant. Mais le chasseur de primes parvient à le sauver, et Cara Dune assomme le méchant qui se retrouve alors inconscient.

Le mystère Moff Gideon

La dernière scène de l’épisode tourne entièrement autour du départ émouvant de Grogu. On ignore donc complètement ce qui attend Gideon. Si personne ne vient à son secours, on imagine que Cara Dune se chargera de l’interroger sur ses plans machiavéliques.

Cet échange permettra de répondre enfin à une des autres grandes questions de The Mandalorian. Cette saison, les scénaristes ont faire revenir la théorie des midi-chloriens. On a ainsi appris que le sang de Grogu en comprenait un taux très élevé. C’est la raison pour laquelle Moff Gideon veut s’emparer de l’Enfant, et plus précisément de son sang. Mais on ne sait toujours pas ce que le grand vilain compte fait de ce précieux liquide. On se demande également toujours pour qui l’officier Impérial travaille.

Que va devenir le Sabre Noir ?

Un autre élément laissé en suspens à la fin de cet épisode final de The Mandalorian est le fameux Sabre Noir. Tel que l’a expliqué Moff Gideon à Din Djarin, Bo-Katan ne peut pas récupérer l’arme sans un duel. Qu’il le veuille ou non, Mando est pour l’instant l’unique propriétaire légitime du Sabre Noir. Bo-Katan décidera-t-elle de combattre son allié pour s’emparer de l’arme ? Ou laissera-t-elle Din Djarin, mandalorien extrémiste dont elle désapprouve les principes, devenir le sauveur de Mandalore ? Le mystère reste entier.

Où Luke a-t-il emmené Grogu ?

Enfin beaucoup de questions planent toujours autour du sort de Grogu. Bien qu’il ait été sauvé et récupéré par Luke Skywalker, on ne sait pas où ce dernier va l’emmener. L’existence de Grogu n’est jamais mentionnée dans la saga, il semblerait donc que Luke ait entraîné l’Enfant dans le plus grand secret. On se demande également toujours pourquoi Ahsoka Tano a refusé de s’occuper de Bébé Yoda. En tant que l’une des dernières représentantes des Jedis, il est curieux qu’elle n’ait pas voulu aider ce si puissant apprenti.

Le caméo de Luke pourrait aussi lever le voile sur d’autres mystères de cette époque encore peu explorée de la saga Star Wars. Le jeune Jedi est apparu avec R2-D2, mais sans ses autres acolytes Chewbacca, Leia, Han Solo ou encore C-3O. Feront-ils une apparition dans la suite de The Mandalorian ? Boba Fett, qui aura un rôle plus important dans la saison 3, expliquera-t-il enfin comment il a survécu au Sarlacc ? Les mystères sont encore très nombreux après ce dernier Chapitre, mais ils promettent à la fois un bel avenir à la série Star Wars, qui sera de retour à Noël prochain sur Disney+.

