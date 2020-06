The Mandalorian : une théorie sur le porteur du sabre noir bouleverse la saison 2

The Mandalorian saison 2 sortira dans quelques mois sur Disney+. Depuis la diffusion du dernier épisode, beaucoup de questions entourent le Sabre Noir aperçu dans les mains de Moff Gideon. Et une nouvelle théorie vient apporter des réponses étonnantes.

Selon l’utilisateur Reddit ImpulsiveBeetle, l’histoire du Sabre Noir pourrait ouvrir la porte à une apparition des plus inattendues dans la saison 2 de The Mandalorian. Cette théorie s’appuie sur la manière dont les sabres lasers Star Wars s’obtiennent.

Pour récupérer le sabre de quelqu’un, il faut avoir battu son porteur en duel. Le seul autre moyen de l’obtenir est par la voie de l’héritage. Si le détenteur d’un sabre laser meurt, l’arme revient donc automatiquement à son descendant. S’appuyant sur ces principes, la théorie d’ImpulsiveBeetle retrace l’histoire du fameux Sabre Noir, pour arriver à une conclusion qui pourrait créer la surprise dans la saison 2 de The Mandalorian.

Le propriétaire du Sabre Noir est Luke Skywalker

Le post Reddit explique : « Pre Viszla l’a obtenu parce qu’il lui a été transmis par ses ancêtres et Maul l’a obtenu en tuant Pre Viszla. Cela signifie donc que puisqu’Obi-Wan a tué Maul dans Rebels, alors il techniquement le sien. Dark Vador a ensuite tué Obi-Wan dans un duel, faisant de lui le propriétaire légitime. Étant donné que Dark Vador n’a pas été tué dans un duel et est mort techniquement de lui-même en enlevant son masque, cela signifie que le sabre passe à son fils, Luke. Faisant de Luke le propriétaire légitime et l’héritier du sabre noir. ».

Verra-t-on Luke Skywalker dans la saison 2 de The Mandalorian ? Chronologiquement, cette hypothèse est tout à fait réaliste. À l’époque de The Mandalorian, Luke est en effet bien vivant et pourrait très bien essayer de retrouver le Sabre Noir et se retrouver face à Moff Gideon. Mais le showrunner de la série Disney+ Jon Favreau ne se permettrait certainement pas de remplacer Mark Hamill. Or, l’acteur de 68 ans a récemment fait officiellement ses adieux à Star Wars. On peut cependant imaginer que son personnage soit simplement mentionné dans la saison 2.

Ces théories vont peut-être un peu loin, mais on sait en tout cas que le Sabre Noir aura une place importante dans la saison 2 de The Mandalorian. L’acteur Giancarlo Esposito, qui incarne Moff Gideon, a confirmé que les prochains épisodes regorgeront de combats au sabre laser mandalorien. The Mandalorian sera de retour sur Disney+ dès le mois d’octobre.

