Avengers Endgame n’est pas vraiment la « fin » selon les frères Russo

La troisième phase du MCU s’est conclue avec Spider-Man Far From Home. La nouvelle est désormais débutée sur Disney+ avec WandaVision, alors que Nick Fury pourrait en réalité bosser avec le S.W.O.R.D. Sans oublier la venue future de Faucon et le Soldat de l’Hiver pour le service, ayant livré une nouvelle bande-annonce palpitante. Côté cinéma, on attend Black Widow pour commencer la phase 4 sur grand écran. Un long-métrage se déroulant entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, faisant fi d’Avengers : Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming. C’est justement ce dernier qui refait parler de lui à travers une interview des frères Russo, réalisateurs du film. Selon eux, Avengers : Endgame n’est pas vraiment la « fin »…

Et si Avengers : Endgame ressortait au cinéma avec des scènes supplémentaires ?

Avengers : Endgame a été un énorme succès commercial à sa sortie, rassemblant des millions de fans de Marvel au cinéma. Il faut dire que le film signait la fin d’une phase sur plusieurs années, alors que les héros terrassaient enfin le terrible Thanos, teasé pendant un long moment. Avengers : Endgame se déroulait de suite après Avengers : Infinity War, en faisant une œuvre en deux parties : un concept que Vin Diesel souhaite adopter pour Fast & Furious.

Mais Avengers : Endgame ne serait pas vraiment la « fin », comme son titre le laisse entendre, ont confié les frères Russo. Les hommes étaient récemment au micro de Lights, Camera et Barstool, pour promouvoir leur nouveau film, Cherry.

Lors de cette promotion, les frères Russo ont parlé des éléments qui n’ont pas pu être présents dans Avengers : Endgame mais existent sous forme de pré-visuels. De nombreuses idées n’ont pas pu être intégrées dans le long-métrage final. Mais les verront-elles un jour ? Les frères Russo restent évasifs…

Les choses que nous aimons le plus et nous passionnent, il y a encore une chance qu’elles se manifestent un jour.

– Les frères Russo

Une révélation qui veut dire beaucoup. Est-ce qu’Avengers : Endgame n’a pas dit son dernier mot et pourrait intégrer ces scènes abandonnées dans un futur montage, peut-être au cinéma ?

Après tout, le long-métrage a eu droit à une ressortie (principalement pour battre Avatar de James Cameron, toujours bon à préciser).

Beaucoup de secrets entourent les productions MCU et il n’est pas exclu que Disney fasse évoluer le long-métrage avec le temps.

