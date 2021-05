The Suicide Squad : attendez-vous à du gore et de la nudité

Avec The Suicide Squad, vous en aurez pour votre argent ! Le film, Rated-R, promet beaucoup de gore et de la nudité (mais pas que). L’occasion pour James Gunn de renouer avec ses racines ?…

The Suicide Squad sera très violent – Crédit : Warner Bros.

DC Comics reprend des forces au cinéma. Joker a été un vrai succès critique et commercial tandis que les fans du Chevalier Noir attendent avec hâte The Batman. La Warner a également fait un beau cadeau à Zack Snyder en lui permettant de tourner son Justice League, disponible sur HBO Max. Black Adam est également annoncé, avec une date de sortie connue, comme Shazam! 2 ou encore The Suicide Squad. Ce dernier, qui a dévoilé une bande-annonce délurée, est réalisé par James Gunn à qui l’on doit Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel. Et pour ceux qui attendent un film décomplexé, bonne nouvelle. The Suicide Squad promet énormément de gore et de nudité aux spectateurs !

La prochaine mission des anti-héros sera réservée aux adultes

Un film qui promet d’être mature – Crédit : Warner Bros.

C’est en tout cas ce que nous apprend Collider, puisque The Suicide Squad est Rated-R pour « violence, sang, langage outrancier et références sexuelles, consommation de drogue et brève nudité graphique ». Une décision qui étonne peu puisque la bande-annonce mettait déjà en scène des violentes décapitations et autres combats sanguinolents.

James Gunn semble donc s’être lâché avec The Suicide Squad. Dans le passé, cet héritier de la Troma (The Toxic Avenger) a livré deux films pour adultes Rated-R : Horribilis et Super. Ses Gardiens de la Galaxie étaient quant à eux PG-13, assez rare chez Marvel. Beaucoup lui avaient reproché un cinéma plus lisse que ses anciennes productions.

Retour de la Suicide Squad au cinéma pour le 28 juillet

C’est le 28 juillet que The Suicide Squad arrive dans nos salles obscures, signant le retour de plusieurs personnages du premier film. On pense notamment à Harley Quinn, toujours jouée par Margot Robbie.

The Suicide Squad débute à Belle Reve, une prison de haut sécurité. Entre les murs de l’établissement se trouvent les pires super-vilains, dont certains bénéficient d’une réduction de peine en rejoignant la Task Force X. Ces derniers vont alors être expédiés sur une île pleine d’ennemis, celle de Corto Matlese, pour remplir une mission suicide. Les membres de l’équipe composée de Peace Maker ou encore Harley Quinn n’ont pas le droit à l’erreur. Les anti-héros sont équipés d’un dispositif explosif, surveillés par Amanda Waller…

Crédit : CBR